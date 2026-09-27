הזמרת האגדית ירדנה ארזי נפלה הערב (ראשון) על הבמה במהלך מופע חגיגי לציון יום הולדתה ה-75, שנדחה והתקיים במסגרת פסטיבל ראשון לציון.

ארזי מעדה במהלך ביצוע אחד השירים ונפלה. חברי הצוות על הבמה מיהרו לעזור לה לקום על רגליה, והיא המשיכה לשיר באופן מיידי ולהוביל את הביצוע עד לסופו.

עם סיום השיר, הקהל הנרגש באולם נעמד כולו על רגליו והריע ממושכות לזמרת על התאוששותה המהירה והמקצועית.

המופע, שזכה לשם "75 זה לא צחוק", שילב לצד שירתה של ארזי גם קטעי הומור בהשתתפות שורת קומיקאיות מובילות: רותם אבוהב, מיקי קם, חנה לסלאו, אודיה קורן ועלמה זק.

רק בריאות!