ברכת הכהנים בשידור חי סוכות 2026 | יום שני י"ז תשרי תשפ"ז 28/09/2026

רבבות מתפללים משתתפים הבוקר (שני) במעמד ברכת הכהנים המסורתי ברחבת הכותל המערבי בירושלים, המתקיים במסגרת אירועי חג הסוכות.

במעמד משתתפים הרבנים הראשיים לישראל, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים וראש העיר ירושלים. בין המשתתפים צפויים גם שורדי שבי המציינים בימים אלה שנה לשחרורם משבי חמאס בעזה, משפחות שכולות ופצועי צה"ל שנפצעו במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

תפילת שחרית נפתחת בשעה 8:45, וברכת הכהנים הראשונה מתקיימת בשעה 9:15. תפילת מוסף תחל בשעה 10:15, וברכת הכהנים השנייה תתקיים בשעה 10:30.

בשעה 10:45 תתקיים תפילה לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולאחדות ולביטחון עם ישראל.

השנה מתקיימים מעמדי ברכת הכהנים בשני מועדים. המעמד השני יתקיים ביום חמישי, כ' בתשרי תשפ"ז, 1 באוקטובר, באותן שעות.

בקרן למורשת הכותל המערבי מסבירים כי פיצול המעמד נועד לאפשר לקהל רחב ככל האפשר להשתתף בתפילות. לקראת החג השלימה הקרן את היערכותה לקליטת מאות אלפי המבקרים והמתפללים הצפויים לפקוד את רחבת הכותל במהלך ימי הסוכות, והציבה במקום שלוש סוכות מרכזיות כשרות ומהודרות.

בקרן מציינים כי במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה פקדו את רחבת הכותל המערבי קרוב לשני מיליון מתפללים.