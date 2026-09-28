"אנחנו הציונים המודרנים": הצעירים שבחרו ליישב את הבקעה

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משהו חדש מתרחש על הגבעות של בקעת הירדן. במקום שבו נמתח כביש 90, בין מטעי התמרים למרחבים האינסופיים, קם בימים אלה יישוב חדש - בתרון.

עבור דור הצעירים שהגיע לכאן, לא מדובר רק בפתרון למשכנתאות החונקות של המרכז, אלא בריטואל ציוני מתחדש. "אתה מסתכל מסביב על הנוף, רואה קילומטרים של מרחבים - אין מקומות כאלה בארץ," מספרים המתיישבים החדשים. "אין סיבה להרוג את עצמך במרכז ולשלם משכנתאות מטורפות ולא נורמליות. פה אתה מגיע להקים את החיים שלך. זה היה חלום ילדות - לגור במושב עם קהילה תומכת, וליישב את הארץ ברוח החלוציות של פעם".

הדס ואורי ידיד, מראשוני המתיישבים בבתרון, עברו מהדיור הזמני במושב שדמות מחולה הסמוך לבתי הקבע בבתרון, בהתרגשות גדולה. "מהרגע שעמדנו שם עם הרגליים אמרתי וואו, יש לי רטט ציוני בלב", משחזרת הדס. "אתה רואה גבעה עם כלום ואתה מדמיין שפה ירוצו הילדים שלך".

הנוכחות הביטחונית מורגשת בכל פינה בייחוד מאז אירועי 7 באוקטובר. הנשק שמונח במושב האחורי של הרכב הוא כבר חלק בשגרת החיים.

"זה לא מתאים לכל אחד," מודים התושבים, "אבל זה נצרך מאוד, יש לזה חשיבות אדירה במציאות של המדינה שלנו היום. עזבנו את כל הנוחות והטוב, אבל בסוף יש לנו עשייה ציונית - אנחנו הציונים המודרניים".