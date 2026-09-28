יו"ר מפלגת בל"ד סאמי אבו שחאדה, פרסם ב-10 באוקטובר 2023 - שלושה ימים בלבד לאחר מתקפת הטרור של חמאס, סרטון בחשבון הטיקטוק שלו, שבו נמנע לחלוטין מלהזכיר את ארגון הטרור כאחראי למתקפה ולא גינה את הטבח.

בכאן רשת ב' פורסם שאבו שחאדה להתמקד בהאשמת ישראל בהסתה נגד תושבי עזה וברצח פלסטינים.

בפתח הסרטון חזר אבו שחאדה על הדברים שכתב במאמר שהביא לפסילתו מהתמודדות בבחירות על ידי ועדת הבחירות המרכזית: "הסוגייה הפלסטינית עברה אירוע פוליטי אסטרטגי משמעותי שעדיין בראשיתו. מדובר באירוע פוליטי גדול מאוד שתהיינה לו השלכות ברמת הסוגייה הפלסטינית וברמת האזור כולו".

"ליבנו עם משפחות השהידים, הפצועים וכל משפחות הקורבנות החפים מפשע, ובמיוחד נזכיר את אנשינו בנגב", הוסיף אבו שחאדה בסרטון.

הדברים נאמרו ללא כל התייחסות למעשי הרצח ההמוניים של חמאס, לחטיפת האזרחים והחיילים, או לפגיעה בכוחות הביטחון.

בהמשך הסרטון תקף אבו שחאדה בחריפות את ישראל: "אנחנו שומעים הסתה גזענית, ברברית ולא אנושית מההנהגה הפוליטית והצבאית בישראל כלפי בני עמנו, ובמיוחד כלפי תושבי עזה. אנחנו שומעים מונחים כמו רצח עם, טיהור אתני, ניתוק חשמל ומים וטבח, בנוסף להסתה קיצונית ולרצח בני עמנו בגדה ובירושלים".

כמו כן טען: "ישנם גם איומים עלינו הפלסטינים בפנים, ובמיוחד על תושבי הערים הפלסטיניות ההיסטוריות והערים המעורבות".

בימים האחרונים טען אבו שחאדה כי כשכתב את המאמר המדובר, עוד לא היה מודע להיקפו המלא של האירוע. ואולם, הסרטון פורסם ימים לאחר המאמר, בזמן שעדיין היו מחבלים בשטח ישראל וגורלם של ישראלים רבים לא נודע, וגם בו חזר על אותם המסרים.

ביום חמישי ייערך בבית המשפט העליון דיון בהחלטות ועדת הבחירות המרכזית, ובהן פסילת רשימות ומועמדים ובראשם אבו שחאדה.

גורמים משפטיים מעריכים כי בית המשפט ייאשר באופן חריג את הפסילה בשל הנסיבות וגם הסרטון המדובר יובא בפני השופטים ויטיל שאלות קשות לגבי אמינות הטענות וההסברים שמסר אבו שחאדה לוועדה.