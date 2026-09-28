מזג האוויר במהלך ימי חול המועד צפוי להיות סתווי, נוח ונעים לטיולים. היום (שני) הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, ובשעות הצהריים צפוי לעשות שימוש בעומס חום קל עד מתון בלבד ברחבי הארץ. באזור הגליל ייתכן גשם מקומי, בעיקר קל.

החל ממחר ועד ליום חמישי תורגש ירידה הדרגתית במידות החום, שתלווה בעננות ובאפשרות לטפטוף או לגשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, בעיקר לאורך מישור החוף. הגשם, במידה וירד, צפוי להיות קל וחולף, ולא אמור לשבש את תוכניות החג של המטיילים.

בימים הקרובים הטמפרטורות ימשיכו לרדת ומזג האוויר יישאר נוח וסתווי. לקראת סוף השבוע, ביום שישי או בשבת, ייתכן שתגיע לאזורנו מערכת גשם נוספת.

הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים עד 28 מעלות בצהריים, בתל אביב 30, ברמת הגולן 31, בחיפה 30, באריאל 28, בבאר שבע 32, בים המלח ובערבה 33 ובאילת עד 37 מעלות בצהריים.