משה ליאון בסוכתו בירושלים צילום: אבי מזרחי

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, ורעייתו סתוית, ערכו לראשונה אתמול (ראשון) בכיכר ספרא קבלת פנים חגיגית לסגל הדיפלומטי לרגל חג הסוכות. באירוע השתתפו שגרירים, נציגי הסגל הדיפלומטי ודיפלומטים בכירים מעשרות מדינות ברחבי העולם.

מלבד שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, השתתפו במפגן התמיכה שגרירים ונציגים מעשרות מדינות, ובהן רוסיה, בריטניה, סין, יפן, הוותיקן, אוסטרליה, אוסטריה, צ'כיה, דרום קוריאה, ארגנטינה, צ'ילה, גאורגיה, הפיליפינים, סרי לנקה, קניה, חוף השנהב, זמביה, דרום סודן, וכן סגני שגרירי הודו ויוון.

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, נשא דברים ואמר: "כל מי שמגיע לירושלים חש מיד שהיא אינה דומה לשום עיר בעולם. בכל פעם שאני נמצא באירוע עם ראש העיר, אני מזכיר לו שמכיוון שאני גר ועובד כאן - הוא ראש העיר שלי. זו עיר שטוב ונוח להפליא לחיות בה, וראש העיר עשה עבודה מרהיבה באיזון בין המבט לאחור אל 3,000 שנות ההיסטוריה לבין המבט קדימה אל העתיד".

דיפלומטים בזרים בסוכתו של משה ליאון צילום: רפי בן חקון

האקבי חשף בדבריו התפתחות משמעותית בנוגע לנכסי ארצות הברית בבירה. "לאחרונה השלמנו את ההסדר לרכישת נכס כאן בירושלים, שיהיה מתחם השגרירות החדש. בקרוב נניח אבן פינה ונחל בבניית שגרירות ארה"ב, שתהיה בית הקבע שלנו, במקום להיות פזורים בכל מדינת ישראל. זה יותר מסתם בניין - זו המחויבות של ארצות הברית להטביע חותם קבוע בעיר הזו, כך שלא תהיה שום דרך שבעתיד מישהו ינסה להזיז אותנו מפה".

נאום השגריר האקבי בסוכת ראש העיר ירושלים צילום: אבי מזרחי

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, בירך את האורחים ואמר: "ירושלים היא בירת ישראל - זו עובדה היסטורית. תשע מדינות כבר הקימו כאן את השגרירויות שלהן, אנו מקבלים אותן בברכה ומקווים שאתם תהיו הבאים בתור".

ליאון הוסיף כי "הסוכה הזו מייצגת את ירושלים שבה אנו גאים: פתוחה, מסבירת פנים ומגוונת. יחד אנו מתפללים ומבקשים את מה שירושלים, ישראל והעולם כולו זקוקים לו יותר מכל: 'ופרוש עלינו סוכת שלומך'".