איל ציר כהן, שהיה ראש אגף תבל במוסד בספטמבר ובאוקטובר 2023, התייחס הבוקר (שני) בגלי צה"ל לפרסומים האחרונים בדבר התרעות שהגיעו לכאורה ממצרים ומאיחוד האמירויות לפני מתקפת 7 באוקטובר.

"אני לא זוכר ידיעות על אזהרה מ-MBZ וסופיאן אבו זיידה, וגם לא זוכר ביקור של עבאס כאמל", אמר ציר כהן. "אם יש ביקור של עבאס כאמל שלא עובר דרך אגף תבל במוסד - זה חריג מאוד, אבל תאורטית זה יכול לקרות".

לדבריו, גם בשיחות הרבות שקיים לאחר הטבח עם כאמל ואנשיו לא הועלתה בפניו טענה שלפיה המצרים התריעו מראש בפני ישראל: "מאז 7 באוקטובר קיימתי עשרות שעות ומפגשים עם עבאס כאמל ואנשיו - אני מעולם לא זוכר שאפילו במסגרת שיחות מסדרון או שיחות צד הסוגיה הזו עלתה - הם לא אמרו לנו שהתריעו".

דבריו מגיעים לאחר שה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח הלילה כי כאמל, שכיהן אז כראש המודיעין המצרי, התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת אוקטובר 2023 והזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה.

לפי הדיווח, הייתה זו האזהרה המצרית השלישית שהועברה לישראל, לאחר ששתי פניות קודמות לא נענו. האזהרה הראשונה, כך נטען, ניתנה ביוני 2023 והייתה מעורפלת. המצרים הזהירו אז כי המצב בעזה נפיץ והמליצו לחזור למשא ומתן עם חמאס.

עוד דווח כי בספטמבר הגיע כאמל לישראל והעביר לבכירים ישראלים אזהרה חמורה יותר, שלפיה המצב ברצועה קשה ו"עלול להתפוצץ לכולם בפנים". לפי אחד המקורות שצוטטו בדיווח, ההתרעות המצריות נמשכו עד כ-48 שעות לפני המתקפה, בעוד שבכירים ישראלים השיבו כי המצב בשליטה.

ב"וול סטריט ג'ורנל" נטען גם כי נתניהו עודכן בספטמבר 2023 על סימנים למתקפה בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד. לפי הגורמים שצוטטו, נתניהו "לא נראה משוכנע". עם זאת, בדיווח הודגש כי ההתרעות לא כללו מידע מפורט על מועד המתקפה או היקפה.

לפי אותם גורמים, שירותי מודיעין ערביים הבחינו בשינוי בטון ובאיומים מצד מנהיג חמאס יחיא סינוואר, לצד פגישות תכופות של נציגי חמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה.

לשכת ראש הממשלה לא הגיבה לפניות ה"וול סטריט ג'ורנל" בנוגע לשיחה עם כאמל. בעבר הכחישה הלשכה כי התקיימו שיחות בין נתניהו לראש המודיעין המצרי בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר, וכן הכחישה קבלת אזהרה אישית מנשיא איחוד האמירויות. גם משרדי החוץ של מצרים ואיחוד האמירויות לא הגיבו.

הדיווח פורסם יומיים לאחר תחקיר במגזין "אטלנטיק", שבו נטען כי כאמל נחת בישראל ב-26 בספטמבר 2023 והזהיר בכירים ישראלים. בלשכת ראש הממשלה דחו את הפרסום וכינו אותו "טענה כוזבת" שהוכחשה בעבר ו"ממוחזרת כדי להטעות את הציבור הישראלי".

עוד קודם לכן דווח ב"ניו יורק טיימס" כי נתניהו מנע מתקפה מקדימה בעזה במטרה לשמור על השקט, ולא הזכיר במהלך דיון ביטחוני ב-1 באוקטובר שיחת אזהרה מנשיא האמירויות. לפי החומר שפורסם, הדיווח אימת פרסום קודם ב"הארץ", שבו נטען כי נתניהו קיבל מנשיא האמירויות התרעה על "מהלך גדול" שמתכנן סינוואר ימים לפני המתקפה, אך לא עדכן בכך את ראשי מערכת הביטחון.