רחובות בני ברק בערו אמש (ראשון) באחת ההתרחשויות הפוליטיות והחברתיות הטעונות שנראו לאחרונה במגזר החרדי.

תהלוכת ענק המונית, שנארזה כלפי חוץ כ"מחווה רשמית" לקבלת פניהם של 160 צעירים ששוחררו בתקופה האחרונה מהכלא הצבאי לאחר שסירבו להתייצב לצווי הגיוס, התבררה במהרה כאירוע ההשקה האמיתי והסודי של מפלגת המחאה החדשה "צבע שחור".

המפלגה החדשה, המכוונת ישירות אל מצביעי יהדות התורה וש"ס המאוכזבים מהתנהלות המפלגות המסורתיות מול סוגיית חוק הגיוס, בחרה להסתיר את אופייה הפוליטי עד לרגע האחרון מתוך חשש שגורמים במשטרה או רבנים מממסד המפלגות הוותיקות יעשו הכל כדי לסכל את ההתארגנות.

רק עם יציאת התהלוכה לדרך בלב העיר, נחשפה הטקטיקה. במהלך האירוע הובהר כי המפלגה מתכננת לרוץ "עד הסוף" בבחירות הקרובות ולשאוב עשרות אלפי קולות ממורמרי המגזר.

אולם החגיגות הפכו במהרה למהדורה אלימה כאשר קומץ ממשתתפי האירוע תקפו באגרסיביות צוותי תקשורת שתיעדו את המתרחש.

ממפלגת "צבע שחור" נמסר בתגובה מטעמה כי היא "מביעה גינוי חריף ומוחלט על תקיפת העיתונאים", וכי היא "מתנערת מכל וכל מקומץ שוליים שהגיע לעורר פרובוקציות ולהכתים ציבור ענק וישר של למעלה ממאה אלף תומכים נאמנים ובני משפחותיהם".

התמונות והתיעודים מבני ברק לא השאירו את המערכת הפוליטית אדישה. ראש הממשלה לשעבר ויו"ר 'ביחד', נפתלי בנט תקף בחריפות: "על זה בדיוק הבחירות. אריה דרעי כבר הודיע שאם הוא ייבחר שוב הוא ייקח עוד עשרות מיליארדי שקלים מהציבור העובד ויעביר את זה למשתמטים. אני אפסיק את כל זה. אצלי, מי שלא מתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה".

יו"ר 'ישר!', גדי איזנקוט, צירף את התיעודים וכתב לציבור: "תהלוכת הבושה של נתניהו. בממשלת ההשתמטות של נתניהו העריקים הם הגיבורים. ממשלה שקידמה השתמטות, מפקירה את הביטחון וכבר חודשים אפילו לא טורחת לעצור עריקים - אינה יכולה עוד להחזיק בהגה ההנהגה של מדינת ישראל. ימיה ספורים".