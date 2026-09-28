על רקע המשבר הפוליטי והעימות המחריף סביב שירות בני הישיבות בצה"ל, אחד המנהיגים הבולטים של הציבור החרדי-ליטאי, הרב דב לנדו, שיגר אתמול (ראשון) אזהרה חריפה לציבור שומעי לקחו.

במהלך שיעור מיוחד שמסר לכבוד חג הסוכות בהיכל בית המדרש החדש של ישיבת סלבודקא בעיר אלעד, הבהיר ראש הישיבה כי עולם התורה ניצב בפני סכנה קיומית של ממש.

"כל עולם התורה עומד כעת לפני מערכה גורלית וקיומית", הצהיר הרב לנדו בפני מאות הצעירים שנכחו במקום.

עוד הוסיף: "זה לא מערכה רגילה, זו מערכה של התורה בעצמה! זו מערכה על לומדי התורה! ואסור להקל ראש בזה".

הדברים מגיעים בזמן שבו סוגיית גיוס בני הישיבות והסנקציות הכלכליות נמצאות במוקד השיח הציבורי, כאשר במקביל מתפתחות התארגנויות פוליטיות חדשות במגזר.

ראש הישיבה קרא לתלמידיו להתחזק בלימוד ולהישאר ממוקדים בתורה חרף הלחצים החיצוניים: "יהי רצון שנזכה לסיעתא דשמיא, ונוכל להמשיך ללמוד בעיון ביתר שאת, להיות מונחים בלימוד, שקועים בלימוד".