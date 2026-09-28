קרוב ל-10,000 אברכים ובני תורה כבר הצטרפו למיזם הסיוע הכלכלי "כלא 1000", שהוקם במטרה לספק מעטפת סוציאלית ופיננסית לעצורי גיוס במגזר החרדי. כך עולה מנתונים שמפרסמים הבוקר מארגני התוכנית.

על פי מודל הפעילות של המיזם, כל משתתף רשום משפה ערבות הדדית המקנה מענק של 1,000 שקלים עבור כל יממת מעצר של חבר לתוכנית שנעצר בשל סירוב להתייצב לגיוס.

הכספים נועדו לכסות הוצאות משפטיות, נסיעות ואובדן ימי עבודה של בני המשפחה. המימון מבוסס על גבייה סמלית של עד שקל אחד ליום מעצר ושלושה שקלים בחודש דמי ניהול מצד חברי התוכנית.

המארגנים מדגישים כי הזכאות למענק מוגבלת אך ורק למצבים של "מעצרי פתע" שנכפו על בן התורה, ואינה חלה על מעצרים יזומים כגון התייצבות מדעת בלשכות הגיוס או ניסיונות מעבר מתוכננים במעברי גבול.

לטענת המארגנים, המיזם זוכה למעטפת הלכתית וציבורית רחבה, הכוללת את תמיכתם של ראשי הישיבות, בהם הרב דב לנדו, הרב משה הלל הירש, הרב מאיר צבי ברגמן, והראשון לציון הרב יצחק יוסף, לצד שורה של אדמו"רים.