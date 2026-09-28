דבורה, אם לנערה המתגוררת ביבנאל, סיפרה הבוקר (שני) בריאיון לכאן חדשות על נישואי בתה בגיל 17 ועל מה שתיארה כדפוס של נישואים בגיל צעיר בקהילה.

לדבריה, בתה הייתה בת 16 כשהחליטה לעבור להתגורר עם אביה ביבנאל. "תוך שלושה חודשים מארסים אותה", סיפרה. האם ניסתה לדבריה לשכנע אותה להמתין עד שתהיה בגירה: "אמרתי לה - תשארי מאורסת עד גיל 18 ויום, ואני אעשה לך חתונה".

דבורה סיפרה כי בחרה שלא לצאת למאבק מול בתה מחשש שהקשר ביניהן ינותק: "ידעתי שאם אני אעשה מלחמה אאבד אותה. לא רציתי להיות בסיטואציה הזאת".

החתונה נקבעה ליום הולדתה ה-17 של הנערה. לטענת האם, האירוע נערך בבית כדי להקשות על הרשויות לאתר אותו: "הם בכוונה עושים את זה ככה בבית, כדי לתעתע, שהמשטרה לא תעלה על זה. הם עושים את זה בבית".

במהלך האירוע הגיעה המשטרה למקום. "החשודה העיקרית והבלעדית להזמנת המשטרה זאת אני. מאז אני זוכה להתעלמות מוחלטת מהבת שלי", סיפרה דבורה.

כחודשיים לאחר החתונה גילתה דבורה כי בתה בהיריון. לדבריה, המידע הגיע אליה באמצעות התראה מאפליקציית קופת החולים שבה בתה עדיין מופיעה בשל היותה קטינה: "בגלל שהיא קטינה, היא רשומה באפליקציה שלי. זה היה שוק".

בריאיון טענה דבורה כי בקהילה מוצגים נישואים מוקדמים כדרך למנוע "חטאים" ולהתמודד עם יצרים בקרב צעירים. לדבריה, נערות מחונכות כבר בגילי 14 ו-15 לשאוף לנישואים, ומי שמגיעה לגיל 17 או 18 כשהיא עדיין רווקה נתונה ללחץ חברתי.

דבורה הסבירה כי החליטה לדבר בפומבי לאחר כחצי שנה שבה שמרה על שתיקה. לדבריה, ההחלטה התקבלה לאחר שנודע לה כי קטינה נוספת בסביבתה המשפחתית, כבת 15 וחצי, התארסה לאחרונה.