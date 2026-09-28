קמים בבוקר בווינה, ולמחרת עוגנים בבודפשט - באותו חדר, כשהמזוודה נשארה מתחת למיטה מהיום הראשון. זו התמונה שהפכה את שייט הנהרות באירופה לאחד הפורמטים המבוקשים ביותר בקרב מטיילים ישראלים, ובעיקר סביב פסח, כשהאביב על הנהר בשיאו.

אלא שיש בעיה אחת: מי שמתחיל לברר על פסח כשהאביב כבר כאן, בדרך כלל מגלה שאיחר. סימן עובדיה, מנכ"ל חברת הנסיעות "בשביל הזהב", מוציא טיולי שייט נהרות כבר שבע-עשרה שנה, ולפי הערכתו כשישים אלף מטיילים שטו עם החברה בכל השנים האלה. שוחחנו איתו על מה שכדאי לסגור עכשיו לקראת פסח 2027, ועל מה שכדאי לבדוק לפני שמעבירים מקדמה.

למה שייט נהרות מתאים דווקא לחופשת פסח?

כי פסח הוא חג שממילא יש בו מספיק לוגיסטיקה, ובשייט נהרות הלוגיסטיקה כמעט נעלמת.

"אתה מגיע ביום הראשון לספינה, מפזר את כל הבגדים בארונות, את המזוודה אתה דוחף מתחת למיטה - יש שם מקום מיוחד לדבר הזה", מתאר סימן. "ובעצם יש לך בית משלך, צף, עם כל מה שאתה צריך למשך כל הטיול". אין החלפת מלונות, אין נסיעות אוטובוס מתישות, ואין ערב שמתחיל באריזה מחדש.

היתרון הגדול, לדבריו, הוא שהספינה שטה בלב היבשת. "מהחדר אתה רואה את הנופים החולפים, המתחלפים כל יום. אתה יכול לקום יום אחד בבוקר בווינה, למחרת אתה כבר בבודפשט. בקיצור, במלון אחד אתה מבקר בכמה וכמה מדינות".

מה ההבדל בין שייט מאורגן לבין שייט שסוגרים לבד?

שלושה דברים, ואחד מהם מפתיע אנשים.

הראשון הוא מדריך ישראלי צמוד לכל אורך הדרך. "בכל מקום שבו הספינה עוגנת יש סיורים מאורגנים שאנחנו עושים עם המדריך שלנו", אומר סימן. "לא צריך לחפש פתרונות עצמאיים לסיורים, הכל מאורגן". לפעמים זה אוטובוס שמחכה לקבוצה, ולפעמים סיור רגלי במקומות שבהם הספינה עוגנת ממש במרכז.

השני הוא המחיר, וכאן רוב האנשים מניחים את ההפך. "בשייט נהרות מאורגן יש יתרון משמעותי במחיר", מבהיר סימן. "המחיר הוא הרבה יותר אטרקטיבי מאשר מזמינים שייט כזה בצורה עצמאית".

השלישי הוא מה שקורה על הספינה עצמה: מלון צף ברמה של חמישה כוכבים, ארוחות שף וסיור בכל יום. שייט נהרות באירופה בפורמט הזה הוא לא גרסה מוזלת של קרוז ימי, אלא דבר אחר לגמרי - קנה מידה אנושי, וקצב שנותן לכל יעד זמן אמיתי.

שייט נהרות באירופה צילום: Deposit Photos

איך בוחרים את הנהר ואת העונה?

המגוון גדול, ולפי הניסיון של החברה הבחירה הראשונה פחות קריטית ממה שנדמה.

"אנחנו יודעים להגיד מניסיון שמי שעושה פעם אחת שייט נהרות ירצה לעשות גם את הנהרות האחרים", אומר סימן. "אתה יכול להתחיל בדנובה, בפעם הבאה תעשה את הסיין בצרפת, או את הריין והמוזל, או הדואורו בפורטוגל. בטוח שאם תעשה אחד, תרצה עוד".

לגבי העונה הוא פחות נחרץ: "כל אחד והעונה שלו. יש טיולים באביב, יש טיולים בקיץ. כמעט לאורך כל השנה כל אחד יכול למצוא את מה שמדבר אליו". פסח נופל באביב, ומבחינת התנאים על הנהר זו אחת התקופות הנעימות - טמפרטורות נוחות, גדות ירוקות ואור ארוך.

מה כדאי לסגור כבר עכשיו לקראת פסח?

את המקום בספינה ואת הקבינה, בערך שנה מראש.

ההיגיון פשוט: ספינת נהר אינה בית מלון עירוני שאפשר להוסיף בו קומה. מספר הקבינות קבוע, ויציאות שיש להן אופי מיוחד נסגרות מוקדם. ככל שמזמינים מוקדם יותר, כך הבחירה בסוג הקבינה ובמיקומה רחבה יותר. מי שממתין מקבל את מה שנשאר.

איזה שייט מתאים לאיזה קהל?

רוב המטיילים של "בשביל הזהב" הם גמלאים, אבל ההיצע רחב בהרבה מזה.

למשפחות שנוסעות יחד יש יציאה ייעודית - "הולנד ובלגיה בשייט נהרות למשפחות: חופשה רב־דורית לסבים, סבתות, הורים ונכדים", שיוצאת באוגוסט 2027. מי שמחפש שייט עם אופי של אירוע ימצא את "שלכת על הדנובה בקצב יווני" באוקטובר 2027, עם שלומי סרנגה במופע חי וצביקה הדר בסטנדאפ. ולשומרי מסורת יש את "פסח כשר בחו"ל 2027 - שייט נהרות כשר לאורך נהר הדנובה", שיוצא באפריל 2027 - היציאה היחידה מבין השלוש שהיא יציאת פסח.

למה אנשים חוזרים לשייט נהרות שוב ושוב?

יש לכך סיבה מעשית. מי שסיים את הדנובה ורוצה עכשיו את הריין או את הדואורו לא צריך להתחיל לחפש מהתחלה - המסלולים האלה קיימים בחברה ממילא, לצד הסיין, נהרות הרון והסון, המיין ויובליו והולנד ובלגיה. אותו סטנדרט, אותו סוג ליווי, נהר אחר.

סיבה שנייה היא שאותו נהר לא נותן את אותו טיול פעמיים. הריין והמוזל בשלכת נראים אחרת לגמרי מהריין והמוזל באביב, והמסלול משתנה בהתאם לעונה.

והשלישית היא הליווי. חלק לא קטן מהיציאות מלוות באמנים ישראלים - הגבעטרון וחנן יובל, גלית גיאת וצדי צרפתי, טל סונדק ואקי אבני, משה בקר וגילה חסיד. זה הופך כל הפלגה לאירוע בפני עצמו, ולא מעט מטיילים בוחרים את התאריך לפי מי שמלווה ולא לפי הנהר.

מה כדאי לבדוק לפני שסוגרים?

ארבעה דברים, וכולם שאלות שאפשר לשאול בטלפון תוך שתי דקות.

ראשית, האם המדריך ישראלי וצמוד לכל אורך הטיול, או שמדובר בליווי מקומי בנקודות מסוימות בלבד. שנית, אילו סיורים כלולים בכל נמל עגינה ומה נמכר בנפרד. שלישית, מה בדיוק כולל המחיר מעבר לשייט עצמו. ורביעית, מתי הספינה באמת מתמלאת - שאלה שחברה הגונה תענה עליה בכנות.

שורה תחתונה

מי שרוצה לחגוג את פסח הקרוב על נהר באירופה כדאי שיתחיל לברר עכשיו, בסתיו, ולא באביב. ההבדל בין השניים הוא לא רק זמינות אלא גם השקט שבו מתכננים.

אחרי שבע-עשרה שנה בתחום, סימן אומר שהטיולים שאנשים חוזרים מהם הכי מרוצים הם אלה שנסגרו בלי לחץ. זה נכון לשייט נהרות, וזה נכון לשאר הטיולים של בשביל הזהב.