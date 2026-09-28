רגע יוצא דופן נרשם באירוע התורני של הקבלת פני רבו, כאשר לצד רבנים, ראשי ישיבות ודיינים ישב בשולחן המכובדים גם כלבו של הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת, המסייע לו בהתמודדות עם פוסט־טראומה.

יהודה ולד, מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, התייחס לתמונה וכתב: "אני לא חושב שהיה רגע כזה בתולדות עם ישראל. באירוע תורני של הקבלת פני רבו, שיושבים יחד גדולי תורה, ראשי ישיבות ודיינים. וכלב".

ולד סיפר על הרקע שהוביל את הרב פרל להיעזר בכלב: "הרב מנחם פרל הוא ראש מכון צומת, תלמיד חכם חשוב, במהלך המלחמה שירת מספר חודשים במחנה שורה. טיפל במסירות בגופות הנרצחים והנופלים במלחמה. ואז הוא התמוטט נפשית, חווה אירוע פוסט טראומה קשה. הוא נפצע כמו רבים אחרים בנפש. כחלק מתהליך הריפוי הוא נעזר בכלב שמסייע לו".

הרב מנחם פרל -ראש מוכן צומת, לשעבר ראש מדור הלכה ברבנות הצבאית

גם לאירוע התורני הגיע הרב פרל כשהכלב לצדו: "לאירוע הקבלת פני אבני הציונות הדתית הערב הוא הגיע יחד עם כלבו, שהיה איתו בשולחן המכובדים".

ולד ראה ברגע הזה ביטוי ליחסה של התורה למי שנפגעו בגוף ובנפש במהלך המלחמה. "זוהי תורה שלימה. תורה שמשלבת ספרא וסיפא, תורה שקשובה ללבבות שבורים הזקוקים לנחמה, תורה ששמה את פצועי המלחמה בגוף ובנפש אל מול עיניה, מחוברת ומרוממת".

את דבריו חתם: "אשרי העם שאלו הם רבותיו, אשרי העם שזוהי שתורתו, אשרי דור הניצחון דור של גאולה".