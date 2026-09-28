Bangkok residents navigate streets by boat as flood waters rise

ממשלת תאילנד החליטה כי היום (שני) ומחר, יהיו ימי חופשה מיוחדים לעובדי המדינה בבנגקוק ובשלושה מחוזות הסמוכים לה - נונתבורי, פתום תאני וסמוט פראקאן.

ההחלטה התקבלה בעקבות הגשמים הכבדים וההצפות, שהקשו על התנועה באזורים נרחבים. מטרת המהלך, לפי הממשלה, היא להפחית את מספר הנוסעים בדרכים ואת עומסי התנועה.

עם זאת, לא מדובר בהשבתה מלאה של המשק. שירותים ממשלתיים מקוונים אמורים להמשיך לפעול, וראשי גופים ציבוריים רשאים להורות על המשך פעילות של שירותים חיוניים או עניינים רשמיים שלא ניתן לדחות. חברות ממשלתיות, מוסדות פיננסיים, בתי חולים והמגזר הפרטי התבקשו להחליט בעצמם אם וכיצד להתאים את פעילותם למצב, והבורסה בתאילנד ממשיכה לפעול כרגיל.

המצב חמור בהרבה מגבולות הבירה. לפי המחלקה התאילנדית למניעת אסונות ולהפחתת נזקיהם, שמונה בני אדם נהרגו בשיטפונות מאז אמצע ספטמבר. חמישה מההרוגים היו במחוז סה קאו, שניים במחוז צ'נתבורי ואחד במחוז סראבורי. יותר מ-1.7 מיליון בני אדם ב-27 מחוזות נפגעו מההצפות, ובבנגקוק לבדה נפגעו יותר מ-52 אלף משקי בית.

בנגקוק הכריזה בסוף השבוע על מצב אסון בכל 50 רובעי העיר, לאחר כמעט 48 שעות של גשם כבד שהציף כבישים, בתים ועסקים. בתי ספר נסגרו והתושבים התבקשו לעבוד מהבית, בעוד הרשויות מפעילות מערכות ניקוז בניסיון להוריד את מפלסי המים. נכון לעדכון האחרון לא דווח על הרוגים בבירה עצמה, והרשויות מסרו כי מפלסי המים התייצבו, אף שבחלק מהאזורים עדיין נרשמו הצפות משמעותיות.

הרשויות מייחסות את ההצפות לשילוב של גשמים כבדים ומים הזורמים מצפון תאילנד אל אזור המרכז. צוותי החירום פועלים לניקוז המים, מסייעים לתושבים להעביר רכוש מאזורים מוצפים ומעבירים ציוד ואספקה לאוכלוסייה שנפגעה. במקביל נערכות הערכות נזק לקראת מתן סיוע לנפגעים.

ספטמבר נמצא בשיא עונת הגשמים בתאילנד, אך תושבים בבנגקוק סיפרו כי ההצפות השנה קשות יותר מאלה שחוו בשנים האחרונות. לפי הדיווחים, בחלקים מהבירה נאלצו תושבים לנוע בתוך מים עמוקים, בעוד רחובות ומערכות התחבורה הציבורית נותרו שקטים מהרגיל בעקבות הקריאה להישאר בבית.