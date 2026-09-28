תפלת גשם - משפחת ואך

משפחת ואך פרסמה ביצוע חדש למילים מתוך תפילת הגשם הנאמרת בשמיני עצרת. את הלחן כתב גולן ואך, והשיר מבוצע בידי בני המשפחה בעיבודו של צח דרורי.

עם פרסום השיר קשרה המשפחה בין התפילה העתיקה על המים לבין אירועי השנים האחרונות והנופלים שהצטרפו למעגל השכול. "הנה הגיע לו שוב חג שמיני העצרת ואנו שואלים על המים", כתבו בני המשפחה. "ובין החג ההוא החשוך לשנה זו הצטרפו לנשמות אבותינו הקדמונים עוד נשמות רבות של ענקים המליצות יושר על הארץ, על בניה ובנותיה".

מילות הפיוט, שמחברו אינו ידוע, עוברות בין דמויות ואירועים מקראיים הקשורים במים ומבקשות להזכיר את זכותם של אבות האומה. "זכור אב נמשך אחריך כמים" מתייחס לאברהם אבינו; "זכור טען מקלו ועבר ירדן מים" ליעקב; ובהמשך מוזכר משה רבנו, "משוי בתיבת גומא מן המים", שהוציא מים מן הסלע עבור העם במדבר.

הפיוט מזכיר גם את שנים עשר השבטים ואת מעבר ישראל בתוך המים, ובכל בית חוזרת הבקשה כי בזכות הדורות שקדמו לנו יינתנו מים וברכה. החיבור בין מים, זיכרון וזכות האבות עומד במרכז התפילה הנאמרת עם תחילת עונת הגשמים.

בביצוע החדש מבקשת משפחת ואך לחבר אל אותה שרשרת גם את בני הדור הנוכחי. "ליבנו מלא בתפילה כי ייאספו כל המעשים והמילים, ויתגשמו כל משאלותינו בגשמי ברכה", כתבו. "ובזכות כל הצדיקים והגיבורים והטהורים החיים בעולם הזה ובבא, ניזכר לטובה ובצדקם יחון חשרת מים".

על העיבוד והנגינה אחראי צח דרורי, גולן ואך מנגן בגיטרות, שני בר בצ'לו, שי חזן בבס ושחר חזיזה בתופים. הקלטת התופים נעשתה באולפני פלוטו בידי רונן רוט, גולן ואך אחראי גם על המיקס והמאסטרינג, ואת הקליפ יצרה רעות אברני.