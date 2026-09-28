פרופסור יהודי באוניברסיטת דוקיין בפיטסבורג טוען כי לאחר שהתלונן על גילויי אנטישמיות ועל ביטויי תמיכה בחמאס מצד סטודנטים במחלקה לפסיכולוגיה, הוא עצמו הפך למטרה לביקורת - ובהמשך אף נפגע, לטענתו, במעמדו המקצועי.

ד"ר אלכס קרנייץ, שמלמד באוניברסיטה מאז 2011 ומחזיק בקביעות, טוען כי האוניברסיטה אפשרה לסטודנטים לעקוף קורס חובה שלימד, הסירה אותו מוועדת בחינה של סטודנט יהודי, ובמקרה נוסף כוסתה תצוגה נגד אנטישמיות שהציג בחלון משרדו.

הטענות מופיעות בתלונה שהוגשה לרשות הפדרלית לשוויון הזדמנויות בעבודה בארצות הברית (EEOC).

קרנייץ הוא פרופסור חבר לפסיכולוגיה באוניברסיטה הקתולית הפרטית. הוא מלמד בדוקיין מאז 2011 ומחזיק בקביעות מאז 2017. את התלונה הגיש בשמו העוסק בין היתר במאבק באנטישמיות ובייצוג משפטי של יהודים במקרי אפליה.

לפי התלונה, המתיחות במחלקה החלה לאחר מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר 2023. קרנייץ דיווח להנהלת המחלקה על תכתובות ופרסומים ברשתות החברתיות שלטענתו כללו סטריאוטיפים אנטי־יהודיים, התייחסויות אישיות כלפיו ואף הצדקה או חגיגה של אלימות נגד אזרחים ישראלים.

באחד המקרים הוא דיווח על סטודנט לתואר מתקדם שפרסם ברשתות החברתיות ביטויי תמיכה בחמאס ביום השנה לטבח 7 באוקטובר. במקרה אחר התלונן על סטודנט שלטענתו כינה אותו "גזען", בעקבות התנגדותו לאנטישמיות ולאנטי־ציונות במחלקה.

העימות החריף בפברואר 2025. במהלך מפגש פומבי של המחלקה לפסיכולוגיה, כך נטען בתלונה, סטודנטית לתואר מתקדם הגנה על זכותה להביע תמיכה במעשי אלימות נגד אזרחים ישראלים מצד ארגונים ובהם חמאס.

אלא שבשלב מסוים, לטענת קרנייץ, מוקד הביקורת החל לעבור אליו. גורמים באוניברסיטה תיארו חלק מהתכתבויותיו ומהתלונות שהעלה כ"לא מקצועיות", "לא מכבדות" ו"פרובוקטיביות", ובמקרים מסוימים נטען כי פעל בחוסר תום לב. אחד הסטודנטים שעליהם התלונן אף הגיש נגדו תלונה בטענה לבריונות.

ואז הגיע אחד הצעדים החריגים ביותר המתוארים בתלונה: האוניברסיטה יצרה מסלול חלופי לקורס חובה בפסיכולוגיה פיזיולוגית שלימד קרנייץ. המשמעות הייתה שסטודנטים יכלו להשלים את הדרישה האקדמית בלי ללמוד אצלו. לטענתו, נאמר לו כי המהלך נועד למנוע מצב שבו סטודנטים יחושו לחץ בשל עמדותיו, לאחר שהעלה את טענותיו בנוגע לאנטישמיות במחלקה.

במרץ הגיע אירוע נוסף. קרנייץ הוסר מוועדת הבחינה המקיפה של סטודנט יהודי לתואר מתקדם, אף שלפי התלונה כבר השקיע זמן רב בהכנתו. לטענתו, נאמר לו כי האידיאולוגיה שלו אינה מתיישבת עם עבודתו של הסטודנט בנושאים הקשורים לזהות יהודית.

גם משרדו הפך לזירת מחלוקת. באותו חודש הוצב פוסטר שכיסה תצוגה בחלון משרדו של קרנייץ, שעסקה באנטישמיות ובאנטי־ציונות באקדמיה. לפי התלונה, יו"ר המחלקה אישר כי משרדו היה היחיד שנפגע באופן הזה.

מבחינתו של קרנייץ, האירועים הללו מתחברים לתמונה אחת: הוא טוען כי לאחר שהתריע שוב ושוב על אנטישמיות, מצא את עצמו מתמודד עם צעדים שפגעו במעמדו המקצועי.

מרכז ברנדייס מבקש כעת מה־EEOC לחקור טענות לאפליה, סביבת עבודה עוינת והתנכלות, שלטענתו מפרות את הוראות Title VII של חוק זכויות האזרח האמריקני. בשלב זה מדובר בטענות שהועלו במסגרת תלונה פדרלית - ולא בקביעות של ה־EEOC או של בית משפט.

באוניברסיטת דוקיין מציגים תמונה אחרת. בתגובה שמסר דובר האוניברסיטה נאמר כי המוסד מתייחס ברצינות לטענות לאפליה ופועל בהתאם לנהלים שנקבעו לבדיקתן. לדבריו, האוניברסיטה נוקטת צעדים למניעת אנטישמיות וצורות אחרות של אפליה ומפעילה מנגנון לבחינת תלונות שמעלים חברי הקהילה. עם זאת, בדוקיין הבהירו כי אינם מגיבים לגופם של הליכים תלויים ועומדים.

קרנייץ עצמו ממשיך ללמד באוניברסיטה. בשיחה עם עיתון הקמפוס אמר כי מטרתו בהגשת התלונה היא להביא לכך שאפליה נגד יהודים תטופל כאשר היא מתרחשת - ושמי שמעלה חששות מפני אנטישמיות יוכל לעשות זאת בלי לחשוש שהדבר יפעל נגדו.