זה התחיל כמו סוף שגרתי לחלוטין של בילוי לילי. חקלאית מקומית עשתה את דרכה הביתה ממסיבה בשעת לילה מאוחרת, בכבישים הכפריים של גלוסטרשייר שבאנגליה.

אלא שאז, ליד בסיס חיל האוויר RAF Fairford, היא נתקלה במראה ששינה בתוך דקות את הלילה השקט למבצע משטרתי גדול.

שלושה כלי רכב מסחריים לבנים חסמו את הדרך. בשעה כזאת, במקום כזה, משהו בתמונה לא הסתדר.

החקלאית, ששמה לא פורסם, הסתובבה עם מכוניתה. ואז היא הבחינה בגברים נמלטים מהמקום. לדבריה, חלקם היו רעולי פנים או חבשו כובעי גרב, והם התפזרו במהירות: כמה מהם רצו לתוך השדות והעצים, ואחרים נעו לכיוון בסיס חיל האוויר הסמוך.

באותו רגע היא הבינה שהסיטואציה רחוקה מלהיות מקרית. "ראיתי קבוצה של בחורים צעירים שנראו מזרח־תיכוניים רצים דרך העצים", סיפרה בריאיון ל־The Telegraph.

לדבריה, חלקם הסתירו את פניהם, והקבוצה התפזרה כאשר מכוניתה חלפה במקום. היא תיארה כיצד חלק מהגברים רצו אל השדות ואחרים לכיוון הבסיס. "הבנו שמדובר במשהו די רציני", אמרה.

היא לא נשארה כדי לבדוק. החקלאית האיצה מהמקום והתקשרה למוקד החירום 999. במקביל שלחה הודעה לקבוצת הוואטסאפ המקומית והזהירה את שכניה לנעול את הדלתות.

בדיעבד, אחד הפרטים שעוררו את חשדה היה אחד מכלי הרכב הלבנים. על הרכב הופיע הכיתוב "FUEL 2YOU" באותיות אדומות ומספר טלפון שנראה לה חשוד. בדיווחים שפורסמו לאחר האירוע נטען כי המספר היה חסר ספרה. החברה האמיתית בעלת שם דומה מסרה כי נעשה שימוש בשמה ללא ידיעתה וכי היא משתפת פעולה עם הרשויות.

אבל באותם רגעים החקלאית לא ידעה לאן כל זה יתפתח. היא ידעה רק דבר אחד: גברים רעולי פנים שמתרוצצים באמצע הלילה ליד בסיס צבאי מאובטח אינם מחזה שאפשר פשוט להמשיך ממנו הביתה.

"אתה לא רואה גברים רעולי פנים מתרוצצים באחת וחצי בלילה באזור כפרי ליד בסיס מאובטח ולא מודאג", הסבירה מאוחר יותר.

התגובה המשטרתית הייתה מהירה. על פי הרשויות, בסביבות 00:45 התקבלה קריאה על שלושה כלי רכב חשודים שנראו נוסעים לכיוון RAF Fairford. שוטרים חמושים הוזעקו לאזור Whelford, וחמישה גברים נעצרו בתחילה בחשד לעבירות לפי חוק חומרי הנפץ. בהמשך הודיעה המשטרה ללוחמה בטרור כי החמישה נעצרו גם בחשד להכנת מעשה טרור.

האירוע, שהחל במפגש מקרי של אישה אחת עם שלושה כלי רכב בדרך כפרית, כבר הפך בשעות הבוקר למבצע רחב היקף.

מסביב לכלי הרכב הוקם אזור ביטחון ברדיוס של 400 מטרים. יחידת סילוק פצצות של הצבא הוזעקה לבדוק אותם, וכ־85 משקי בית באזור התבקשו להתפנות כאמצעי זהירות. תושבים שלא יכלו להתארח אצל קרובים או חברים הופנו למרכז פנאי סמוך.

ובתוך כל הפעילות הזאת, החקלאית החלה לעכל מה בדיוק קרה לה. "כשאני חושבת על זה עכשיו, ועל מה שיכול היה לקרות אילו הם היו מנסים לעצור אותי מלנסוע משם, היה לי די מזל", סיפרה. היא תיארה את התחושה המוזרה שנוצרה כשהבינה כי ייתכן שנתקלה פנים אל פנים באנשים שנחשדים כעת בתכנון מעשה טרור.

"תודה לאל שראינו אותם", אמרה. אלא שלצד תחושת ההקלה, נותר אצלה גם סימן שאלה מטריד. בראיון נוסף טענה החקלאית כי היא זוכרת שראתה יותר מחמישה אנשים באזור - בעוד המשטרה הודיעה על מעצרם של חמישה חשודים. הרשויות, מצדן, מסרו כי אינן מחפשות חשודים נוספים בקשר לאירוע וכי המצב נמצא בשליטה.

החקירה עצמה עדיין רחוקה מסיום. המשטרה הבריטית לא פרסמה את זהותם או את לאומם של חמשת העצורים ולא קבעה בפומבי מה היה המניע שלהם. לפי רויטרס, גורם הבקיא בחקירה אמר כי קשר אפשרי לאיראן הוא אחד הכיוונים שנבדקים. גם אפשרויות אחרות נבחנות, ולכן בשלב זה אין קביעה רשמית כי טהרן עמדה מאחורי האירוע.

המיקום שבו נעצרו החמישה הופך את הפרשה לרגישה במיוחד. RAF Fairford משמש את חיל האוויר האמריקני והיה בשימוש במסגרת הפעילות הצבאית האמריקנית נגד איראן. בעקבות המעצרים תוגברה האבטחה במקום.