נער בן 15 נפצע היום (שני) מפיצוץ מטען ברחוב הסנהדרין בחולון. המשטרה הודיעה כי מחקירה ראשונית עולה שהפיצוץ נגרם ככל הנראה ממטען וכי הרקע לאירוע פלילי.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לנער טיפול רפואי ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים וולפסון. במד"א ציינו כי מצבו קשה וכי הוא בהכרה וסובל מפציעות בגופו.

חובש מד"א נעם ברזני סיפר: "ראינו את הנער כשהוא בהכרה וסובל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

כוחות גדולים של משטרת מחוז תל אביב הגיעו לזירת הפיצוץ. חוקרי זיהוי פלילי וחבלנים החלו באיסוף ממצאים וראיות, ובמקביל נגבו עדויות ונערכו סריקות לאיתור חשודים.

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, קיים הערכת מצב בזירה יחד עם סגן מפקד מרחב איילון, נצ"מ הוד לוי, ומפקדים נוספים.

החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז תל אביב. במשטרה הבהירו כי הרקע לאירוע פלילי.