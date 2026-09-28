משוודיה לרמת גן: הנמר הפרסי שקיבל את שמו של דני אבדיה

דייר חדש הגיע לספארי ברמת גן: נמר פרסי צעיר שהגיע משוודיה וקיבל בישראל את השם דני, על שמו של כוכב הכדורסל הישראלי דני אבדיה.

הנמר, ששמו המקורי אסטרוף, נולד ב-20 ביוני 2024 והגיע מגן החיות Nordens Ark בשוודיה לאחר תהליך תיאום בין שני גני החיות. הגעתו לישראל היא חלק מתוכנית השימור והרבייה האירופית לנמרים פרסיים, הנמצאים בסכנת הכחדה.

בספארי מקווים כי דני יהפוך בעתיד לבן זוגה של נועה, הנמרה הפרסית המתגוררת במקום, וכי השניים יביאו לעולם גורים.

אבל לפני השידוך, דני יצטרך להתאקלם. בימים הראשונים הוא ישהה בבית הלילה ויתרגל לסביבה החדשה, לריחות, לקולות ולצוות המטפלים. לאחר שירגיש בטוח, תתאפשר לו בהדרגה היציאה לחצר.

גם המפגש עם נועה לא יתרחש מיד. בשלב הראשון יתרגל דני לריחה ולנוכחותה בקרבתו, ורק בהמשך, בהתאם להתנהגות שני הנמרים, יחל תהליך הדרגתי של חיבור ביניהם.

המטפלים של דני בשוודיה תיארו אותו כרגוע, סקרן ובעל תיאבון. הוא כבר מורגל בנוכחות מטפלים ומבקרים ואף עבר אימונים לקראת הליכים וטרינריים. בספארי מספרים כי הרושם הראשוני ממנו תואם את התיאורים שקיבלו מעמיתיהם בשוודיה. אחד המאכלים האהובים עליו, כך סיפרו מטפליו הקודמים, הוא בשר ארנבת.

הבחירה בשם דני נעשתה כמחווה לדני אבדיה. "בחרנו לקרוא לנמר הפרסי החדש על שמו של דני אבדיה, שמייצג בעינינו מצוינות, ערכיות, התמדה, עבודה קשה והצלחות", הסבירה דוברת הספארי הילה פלדמן גרא.

לדבריה, "אלה בדיוק הערכים שאנחנו מתחברים אליהם גם בספארי, בעבודה היומיומית שלנו ובמאמצים לשימור מינים בסכנת הכחדה. אנחנו מקווים שגם הנמר החדש יתרום בעתיד להצלחת תוכנית הרבייה ולשימור המין הנדיר, ושמחים להעניק לו את שמו של ספורטאי ישראלי מעורר השראה, שמביא לכולנו כל כך הרבה גאווה".

אבדיה עצמו התרגש מהמחווה והבטיח להגיע לביקור: "לא בכל יום קוראים לנמר על שמך זה כבוד גדול ומחווה שממש ריגשה אותי. תודה לספארי ומחכה כבר לפגוש את דני הנמר".

זו אינה הפעם הראשונה שבה בספארי מעניקים לנמר פרסי שם בהשראת דמות ישראלית. נועה, שהגיעה מצרפת בשנת 2022, נקראה על שם הזמרת נועה קירל ובהשראת שירה "פנתרה", בימים שקדמו להשתתפותה באירוויזיון.

בעבר חי בספארי גם הנמר הפרסי כורש, שהגיע מגן החיות באתונה בשנת 2018 במסגרת אותה תוכנית שימור ורבייה. כורש מת בסוף שנת 2025 ממחלת מעיים.

הנמר הפרסי הוא אחד מתתי-המין הגדולים של הנמר ומוגדר בסכנת הכחדה. לפי הנתונים שנמסרו מהספארי, בטבע נותרו כ-750 עד 1,044 נמרים פרסיים בלבד, מהם כ-450 עד 626 בוגרים.

תוכניות הרבייה בגני החיות נועדו לשמור על אוכלוסייה מגוונת מבחינה גנטית ולסייע גם במאמצים להשבת נמרים לטבע. במסגרת תוכנית השבה בקווקז כבר שוחררו מאז שנת 2016 נמרים שגודלו והוכנו לחיים עצמאיים.

כעת מקווים בספארי כי גם דני ונועה יתרמו למאמץ - ובבוא העת יצטרפו אליהם גורי נמרים פרסיים חדשים.