מופע הסטנדאפ של גיא הוכמן, שתוכנן להיערך הערב בפני שחקני נבחרת ישראל בכדורגל, בוטל בעקבות התבוסה 3:0 לנבחרת אירלנד אמש בדברצן.

ההחלטה התקבלה במשותף עם ההתאחדות לכדורגל, לאחר ההפסד. המופע תוכנן עבור שחקני הנבחרת בתקופה המורכבת, אך בעקבות התוצאה הוחלט שלא לקיימו הערב.

הוכמן, שטס למשחק, סיפר כי קיבל את ההודעה על הביטול הבוקר והבהיר כי הוא מבין את ההחלטה.

"קיבלתי את ההודעה הבוקר ואני מבין לגמרי. איזה ישראלי רוצה לראות את הנבחרת צוחקת אחרי תצוגה כזאת? זה לא הזמן לגוד טיים, זה הזמן לתת להם שקט", אמר.

הוא הוסיף: "הכבוד הענק להופיע מול הנבחרת שלנו עוד יגיע - בזמן הנכון, אחרי הניצחון הנכון".