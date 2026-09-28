הרב קלמן בר בשיחה עם ערוץ 7 דביר עמר

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, התייחס בשיחה עם ערוץ 7 למשמעותה של האחדות בחג הסוכות ולמסר שהיא נושאת גם אל תקופת הבחירות.

"מועדים לשמחה. הסוכה נקראת 'סוכת שלום'. מדוע הסוכה היא סוכת שלום?", פתח הרב בר, והביא את דברי הגמרא במסכת ברכות העוסקת בפתרון חלומות.

"הגמרא אומרת שיש שלושה סוגי חלומות שמציינים שלום, ולומדים את זה מפסוקים. אדם שרואה ציפורים - זה סימן של שלום. אדם שרואה נהר - זה גם סימן של שלום. אדם שרואה קדרה ותבשיל - זה גם סימן של שלום".

לדברי הרב הראשי, שלושת הדימויים מבטאים דרגות שונות של חיבור בין בני אדם. "הציפורים נודדות ממקום למקום, אז הן ביחד כמו טיול מאורגן. אבל באמת זה לא שלום - אין שום אינטראקציה בין אחד לשני", הסביר.

"הנהר הוא כבר אחד שמתמזג בתוך השני. זה הרבה יותר, אבל לא נשאר לו שום דבר. לעומת זאת, בקדרה כל אחד צריך את השני. הכוסברה נותנת את הטעם, והבצל, ותפוח האדמה והבשר - כל אחד ואחד נותן את הטעם שלו. זה השלום האמיתי".

מכאן עבר הרב בר למצוות ארבעת המינים ולמסר שהיא מבטאת ביחס לעם ישראל: "הסוכה היא סוכת שלום, כי אנחנו לוקחים את ארבעת המינים, וכל אחד צריך את האחר. גם את הערבה צריך, וגם את הלולב, וגם את האתרוג. ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת".

בהמשך התייחס הרב הראשי במפורש גם לתקופת הבחירות ולמחלוקות הפוליטיות המתחדדות במהלכה. "תקופת בחירות", אמר הרב בר, והזכיר את דברי הרב קוק בעקבות הגאון מווילנה על המפגש בין יעקב לעשיו.

"יעקב אבינו אומר לעשיו: 'כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני'. יעקב אומר את זה על עשיו - איש האמת? גם בעשיו, אומר הגאון מווילנה, יש בפנים שלו דברים טובים. העובדה שהראש שלו במערת המכפלה - קל וחומר אנחנו".

הרב בר הסביר כי מכאן ניתן ללמוד כיצד להתייחס גם לקבוצות ולמחנות שחולקים על דרכם. "בכל קבוצה, בכל מפלגה, גם אם אנחנו לא מסכימים עם כולה - יש לה נקודת אמת. אז לא צריך להסכים עם כולה. אבל כשאתה רואה את נקודת האמת בכל אחד ואחד, זה כבר משהו אחר".

לדבריו, אפשר להכיר בערך מסוים שמעלה הצד האחר גם בלי לאמץ את מכלול עמדותיו: "אחד מדבר על זכויות הפרט - לא חייבים להסכים איתו עם כל הדברים. השני מדבר על שלום - לא חייבים להסכים איתו עם כל הדברים. אבל יש בהם איזושהי נקודה".

את אותו עיקרון, הוסיף הרב הראשי, אפשר ליישם לא רק בוויכוח הציבורי אלא גם ביחסים שבין אדם לחברו ובתוך הבית. "גם אתה ואשתך לא חייבים להסכים על כל הדברים. אבל אתה רואה שיש דברים מסוימים, וגם זה בסדר. אם כל אחד ואחד יראה בשני גם את הנקודה הטובה, אז אנחנו נזכה לברכת השם".

הרב בר חתם במסר של אחדות: "'ברכנו אבינו כולנו כאחד, יחד באור פניך'".