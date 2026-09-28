ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחה את הדיווחים שלפיהם קיבל ממצרים אזהרה בחודשים שקדמו למתקפת 7 באוקטובר, ומודיע כי הנחה להגיש תביעת דיבה בנושא.

בהודעה מטעמו נמסר כי "בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם עבאס כאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לראש הממשלה אזהרה מצרית".

עוד נטען כי נתניהו אינו נוהג להיפגש או לשוחח עם ראשי מודיעין של מדינות זרות ללא מקביליהם הישראלים.

בהמשך ההודעה תקף נתניהו בחריפות את הפרסומים האחרונים ואת ראש השב"כ לשעבר רונן בר. לדבריו, "בשבועות האחרונים תקשורת השמאל מנהלת קמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר ערב ה-7 באוקטובר על ראש הממשלה נתניהו".

נתניהו טען כי בליל 7 באוקטובר קיים בר שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי וראש אמ"ן דאז אהרן חליוה, שבהן נדונו לדבריו הסימנים שהתקבלו.

לטענת נתניהו, למרות זאת בר "החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה"ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה - ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם".

בהודעה אף נטען כי שליחת הצוות מוכיחה שבר ידע על "סכנה אמיתית".

נתניהו הוסיף וטען כי מאחורי הפרסומים נגדו עומדים גם "מדינות וגורמים זרים ועוינים, כולל מדינות ערב", שמטרתם, לדבריו, להביא להחלפת ממשלתו בממשלה שתכלול את גדי איזנקוט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן לצד מפלגות ערביות.

הוא חתם את תגובתו במסר פוליטי לקראת הבחירות: "זאת שאלת הבחירות: זה או ימין, או פלסטין".