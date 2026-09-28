בית המשפט הצבאי האריך אמש (ראשון) בשמונה ימים את מעצרם של שני תושבי קלקיליה, החשודים במעורבות בחפירת מנהרה בעומק 25 מטרים, שבה נמצאו סוגים שונים של אמצעי לחימה.

במהלך הדיון בעניין הארכת המעצר טען סנגורם של החשודים כי אחד מהם הוא קצין בביטחון המסכל הפלסטיני, שדרגתו מקבילה לרב-פקד במשטרת ישראל.

ב-ynet דווח כי במסגרת חקירת המקרה נעצרו גם שני חשודים ישראלים, ומעצרם הוארך ביום חמישי האחרון. כעת נמצאים ארבעת החשודים במעצר, כאשר המשטרה עומדת על גרסתה כי מדובר במנהרת טרור.

לארבעת החשודים מיוחסות עבירות חמורות, בהן החזקת אמצעי לחימה, קשירת קשר לביצוע פשע, הכנה לביצוע מעשה טרור, הכשרת דרך מעבר או מנהרה לשם ביצוע עבירה או הימלטות, והחזקה או אחסנה של חומר בלתי מאושר.

בית המשפט הצבאי קבע בהחלטתו כי "לאחר עיון בתיק החקירה ובדוח הסודי, קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד, ביניהן הכשרת דרך מעבר או מנהרה".

מעצרם של שני החשודים הפלסטינים הוארך עד ליום ראשון הקרוב, בעוד מעצרם של החשודים הישראלים הוארך רק עד למחר.