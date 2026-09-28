כחודש בלבד לאחר שהוקמו מחדש היישובים גנים וכדים בצפון השומרון, תתקיים ביום רביעי הקרוב צעדת ענק חגיגית - "צעדת השומרון" המסורתית של חול המועד סוכות.

השנה הצעדה מקבלת משמעות היסטורית, שכן היא תעבור בין שני היישובים שהוחרבו במסגרת תוכנית ההתנתקות, והוקמו השנה מחדש על ידי משפחות חלוציות וביישוב החדש שהוקם - נועה.

הצעדה נערכת בהמשך לפתיחה המוצלחת של אירועי חול המועד באזור, כאשר עשרות אלפי מטיילים כבר פקדו את אתרי המורשת והטבע בשומרון.

האירוע ההיסטורי ייפתח בשעה 9:00 בבוקר בתפילת הלל חגיגית ביישוב החדש "נועה", הסמוך לאזור הצעדה. המטיילים יוכלו להגיע דרך מעבר גלבוע.

בשעה 11:00 תצא לדרך צעדת ההמונים מגנים לכדים. המסלול יאפשר למשפחות ולמטיילים הרבים להגיע אל עומק צפון השומרון ולחוות מקרוב את ההתיישבות המתחדשת באזור, זמן קצר לאחר חזרתם של התושבים למקומות שבהם התקיימה התיישבות יהודית פורחת עד לגירוש.

עם הגעת רבבות הצועדים ליישוב כדים, בשעה 13:00, יתקיים במקום מופע חגיגי של הזמר ביני לנדאו, שיארח את הזמר שיר דוד גדסי. האירוע והדרך כולה מאובטחים באופן מלא על ידי כוחות צה"ל, וחנייה מסודרת למגיעים תוצב בצומת גנים, משם יופעלו שאטלים לרווחת הצועדים.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, קרא לציבור מכל רחבי הארץ להצטרף למפגן העוצמה והאחיזה בשטח. "יש משהו מרגש ועוצמתי במיוחד בלצעוד בחול המועד סוכות מהיישובים גנים לכדים, חודש בלבד אחרי שהיישובים האלה קמו מחדש. אלה מקומות שהוחרבו בגירוש, והיום אנחנו חוזרים אליהם עם משפחות, עם ילדים ועם דגלי ישראל. עם ישראל חוזר לחיות בצפון השומרון - זה הניצחון המוחלט! עם ישראל היקר מצביע ברגליים - באים עם דגל ישראל, תומכים בחלוצים וחווים את הרגע ההיסטורי הזה מקרוב".

צעדת השומרון מהווה את אירוע השיא במסגרת אירועי חול המועד סוכות הנרחבים בשומרון. ביומו הראשון של "המירוץ למיליון", שהתקיים היום, השתתפו מאות משפחות ומטיילים במשחק חווייתי בין אתרי מורשת והתיישבות. המשחק החל במרכז "אוצרות השומרון" ובמתקן סינון העפר ביישוב שבי שומרון, והמשיך לתחנת הרכבת ההיסטורית בסבסטיה וליישובים שנעקרו והוקמו מחדש חומש ושא-נור.

במקביל, נמשכים שלל אירועי החג ברחבי השומרון לאורך כל השבוע: סיורים מיוחדים בהר גריזים, הפנינג פעילויות במרכז מורשת אלון מורה הכולל את פארק האקסטרים "גבורת יהודה", מסלולים בשמורת נחל קנה, טיולי שטח ברייזרים, סיורים בחוות חקלאיות, טעימות ביקבי בוטיק מעולים ובילוי במעיינות רעננים הפזורים ברחבי השומרון. ביום חמישי צפוי הפנינג ענק בהר עיבל, שיכלול סיור רכבים אל מזבח יהושע בן נון ותצפית מרהיבה ממצפה יוסף.