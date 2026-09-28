האב השכול חגי לובר פרסם תגובה אישית לדבריה של שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, שטענה כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הוא שהחזיר את החטופים.

לובר הביע מחלוקת עמוקה עם דבריה, אך לצד זאת יצא בתקיפות נגד הפגיעה בה והבהיר כי מבחינתו, גם עלבונו כאב שכול אינו יכול להאפיל על השמחה על כך ששבה בחיים למשפחתה. "יוכבד היקרה, אני כל כך שמח שניצלת משבי החמאס ושום דבר לא יוכל לקלקל לי את השמחה", פתח לובר את דבריו.

בהמשך התייחס ישירות למחלוקת סביב הקרדיט על שחרור החטופים ולמחיר ששילמו הלוחמים. "וגם אם תגידי שלבן שלי יהונתן ז"ל לא היה חלק בשחרורך, וגם אם תגידי שהממשלה לא נקפה אצבע להצלת בעלך, וגם אם תאמרי מילות תודה רק לשתדלנים ולא לעמך - זה אמנם יצער ויעליב אותי נורא, ואחשוב שאת טועה טעות גסה".

אלא שמיד לאחר הדברים האלה ביקש לובר לשרטט את הגבול מבחינתו בין מחלוקת - קשה ככל שתהיה - לבין היחס למי שחזרה משבי חמאס. "אבל צערי יתבטל לעומת השמחה, והעלבון לא יורגש לעומת היותך חופשייה", כתב.

את הדברים קשר לבנו יהונתן ז"ל ולדרך שבה, לדבריו, היה מביט על המחלוקת. "כי בני מעולם לא לחם על קרדיט", כתב לובר. "ואני בטוח שאם הוא מן השמים מביט, הוא מאושר שאת בחיק המשפחה".

לובר התייחס גם לאמירות קשות שהופנו כלפי ליפשיץ בעקבות דבריה, ובהן האמירה שלפיה מוטב היה אילו הייתה חוזרת למנהרות השבי. הוא דחה אותה באופן חד: "לא עולה על דעתו אמירה מטורפת, מזעזעת ומחרידה שהלוואי ותחזרי למנהרות השביה".

דווקא מתוך הכאב והמחלוקת, ביקש האב השכול להבהיר כי אין הצדקה להפיכת ויכוח ציבורי לפגיעה אישית. "ושום דבר, גם לא עלבוני, עלבון אב שכול, לא מצדיק את הפגיעה", כתב.

לובר חתם את דבריו במשאלה החורגת מהמחלוקת הספציפית עם ליפשיץ ונוגעת לאופן שבו מתנהל השיח בישראל: "והלוואי ונדע להתווכח בלי להשפיל, ולחלוק בלי לשנוא. אמן".