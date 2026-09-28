תיעוד | חוסל מחבל שניהל רשת חלפנות שמימנה את חמאס צילום: דובר צה"ל

צה"ל תקף אתמול (ראשון) במרחב העיר עזה וחיסל את המחבל שאדי אבו חצירה, שהיה חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

במערכת הביטחון מציינים כי אבו חצירה הוביל את רשת החלפנות "ג'נבה", אשר העבירה עשרות מיליוני שקלים בכספי חוץ לזרוע הצבאית של חמאס.

כספים אלו שימשו באופן ישיר למימון פעילים, לשיקום תשתיות צבאיות שנפגעו ולהוצאת מתווי טרור לפועל נגד כוחות צה"ל.

במקביל לפעילותו ברשת החלפנות, עסק אבו חצירה בסחר ברצועת עזה וניהל את חברת "גרדנה פרופשיונאל", ששימשה ככסות לסיוע ולהעברת הכספים לארגון הטרור.

בצה"ל מציינים כי "בתקופה האחרונה קידם אבו חצירה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל באופן אקטיבי לשיקום יכולותיו הצבאיות של חמאס - תוך הפרה שיטתית ומתמשכת של הפסקת האש".

במערכת הביטחון הדגישו כי הצבא ממשיך לרכז מאמצים מבצעיים ומודיעיניים לפגיעה בצינורות המימון של הפעילות הצבאית של חמאס, כדי למנוע מארגון הטרור לשקם את תשתיותיו ויכולותיו הצבאיות ברצועת עזה.