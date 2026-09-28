הייעוץ המשפטי לממשלה ביטל היום (שני) את ההחלטה לדחות בחודש את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבניית 1,234 יחידות דיור במתחם E1, כך שהמכרז לא יידחה עד לאחר הבחירות.

ההתפתחות מגיעה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, החליטה לעכב בחודש את המועד האחרון להגשת ההצעות, בשל סמיכותו לתקופת הבחירות.

לפי ההחלטה המקורית, המשך הליכי המכרז היה אמור להתבצע רק לאחר הבחירות לכנסת, מתוך עמדה כי קידום הפרויקט בעת הזו עלול לשאת משמעויות פוליטיות.

הפרויקט כולל שבעה מתחמי מגורים ובהם 1,234 יחידות דיור, המהוות חלק מתוך 3,401 יחידות דיור שאושר לקדם במתחם E1. האזור, המשתרע בין מעלה אדומים לירושלים, נחשב למתחם אסטרטגי המיועד ליצור רצף בנוי בין העיר לבירה.

ראש העיר מעלה אדומים, גיא יפרח, הגיב בסיפוק להחלטת הייעוץ המשפטי לממשלה לחזור בו מהכוונה לדחות את המכרז. "אני שמח שהצלחנו במאבק ושמכרז E1 יימשך כסדרו," אמר יפרח. "אחרי יותר מ-30 שנות המתנה, הגיע הזמן לבנות. אני קורא ליזמים ולקבלנים לגשת למכרז, לעשות איתנו מעשה ציוני ולהיות שותפים בבנייתה ובהרחבתה של מעלה אדומים ובחיבורה לירושלים בירתנו. E1 יוצאת לדרך".

אלא ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' טוען כי מדובר בתרגיל של היועצת המשפטית לממשלה. "התרגיל של היועמ"שית, שחברה לאיזנקוט בהתנגדותו לבנייה האסטרטגית בשטח E1 שתמנע הקמת מדינת טרור פלסטינית, הוא שקוף. יש לה מטרה אחת בלבד - ליצור מצב בו המכרז לא מסתיים בקדנציה שלנו, השמאל עולה לשלטון, ומבטל את הבנייה.

מבחינת היועמ"שית, כל עוד לא נפתחה התיבה, נבדקו ההצעות והוכרז הזוכה, אפשר לעצור את המכרז. אני לא מוכן לכך. המכרז צריך להיפתח ולהיסגר, יחד עם פרסום הזוכה ותחילת הבנייה, בתאריך שנקבע לו מראש", דברי סמוטריץ'.