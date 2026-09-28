דיווח חדש בוול סטריט ג'ורנל חושף את השיטה הפיננסית של המשטר האיראני לעקיפת הסנקציות הבינלאומיות שהוטלו עליו.

על פי דוח שדמוקרטים בסנאט צפויים לפרסם היום (שני), איראן עשתה שימוש נרחב במטבע הקריפטוגרפי היציב USDT של חברת טתר (Tether), כדי לעקוף את הסנקציות החריפות שהטילה עליה ארה"ב.

המטבע הפך לאמצעי תשלום מרכזי עבור המשטר, ולפי הדיווח שימש כלי מרכזי למימון ארגוני הפרוקסי שלו ברחבי המזרח התיכון, ובהם ארגון הטרור חיזבאללה.

הדיווח חושף טפח נוסף ממסע הלחצים האמריקני המתרחב על טהרן. לפי פרסום נוסף, חברות התעופה האיראניות נותקו לאחרונה מקווי תעופה אזוריים מרכזיים, והבנק המסחרי המוביל במדינה נחסם מביצוע עסקאות במוקדים פיננסיים קריטיים כמו איחוד האמירויות וטורקיה.

במסגרת הידוק המצור הכלכלי, בכיר במשרד האוצר של ארה"ב ביקר החודש באירופה ובמדינות המזרח התיכון, והבהיר לשותפות המסחר של איראן כי עליהן לקבל החלטה חד-משמעית: לבחור בין המשך הסחר והקשרים הכלכליים עם טהראן, לבין הקשרים הכלכליים והמסחריים שלהן עם וושינגטון.