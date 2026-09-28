מנהרת הטרור שאותרה מתחת לבית מגורים באל-מנצורי צילום: דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב החטיבתי 55, בפיקוד אוגדה 91, השלימו בימים האחרונים מבצע ממוקד במרחב הכפר אל-מנצורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון.

המבצע נועד להסיר איומים על מדינת ישראל ולמנוע מראש את התבססותו החוזרת של ארגון הטרור חיזבאללה באזור.

במהלך פעילותם במרחב, השמידו הכוחות יותר מ-600 תשתיות טרור. בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות יחידת יהל"ם, אותרו והושמדו שמונה מנהרות טרור ששימשו את חיזבאללה.

בנוסף, סרקו הכוחות את השטח ואיתרו עשרות משגרים שהושארו במרחב הביטחוני עוד טרם כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש.

במהלך המבצע בכפר אל-מנצורי, חשפו הלוחמים תוואי תת-קרקעי של חיזבאללה שהוסתר בבית מגורים אזרחי. הכוחות נטרלו והשמידו את התשתית.