חמשת החשודים בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה שוחררו בערבות ממעצרם - כך הודיע הערב (שני) ראש היחידה ללוחמה בטרור של משטרת בריטניה, לורנס טיילור.

הוא הבהיר כי החמישה ממשיכים להיות תחת חקירה פעילה וכי הוטלו עליהם הגבלות חמורות. לדבריו, כל כיווני החקירה האפשריים נבחנים, כולל האפשרות שהפעולה בוצעה על ידי שלוחות או גורמים מטעם ממשלה זרה.

הבוקר פורסמו בתקשורת הבריטית פרטים נוספים על התגובה האזרחית שהביאה לסיכול הניסיון לפגוע בבסיס הצבאי. לפי הדיווחים, חקלאית תושבת האזור שהבחינה בפעילות חשודה סמוך למתקן הביטחוני הזעיקה את כוחות הביטחון, לאחר שדיווחה על "קבוצה גדולה של גברים בכובעים ומסכות".

שר הביטחון הבריטי, וס סטריטינג, הודה לאזרחית על תגובתה המהירה והערנית, אך סירב לחשוף פרטים מבצעיים מתוך החקירה המתנהלת. בדבריו לתקשורת הדגיש סטריטינג את שיתוף הפעולה ההדוק של בריטניה עם בעלות בריתה, וציין כי ההתמודדות מול איומים מסוג זה ממחישה מדוע הממשלה בלונדון מחויבת להגדלת תקציב הביטחון באופן המשמעותי ביותר מאז תום המלחמה הקרה.

ברשת ה-BBC ציינו כי התקרית עוררה סימני שאלה בקרב הציבור באשר למקור המודיעיני שהוביל לסיכול: בעוד שהאירוע החל בדיווח האזרחי של החקלאית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען מנגד כי החשודים היו תחת מעקב ממושך של גורמי המודיעין בטרם נלכדו.

השר סטריטינג נמנע מלפרש או להתייחס בדבריו להצהרת הנשיא האמריקני, וחזר והדגיש את החשיבות של שמירה על חיסיון החקירה.

בנוסף, סטריטינג נמנע מהטלת אחריות ישירה על איראן, ואמר כי "זה יהיה מאוד לא חכם" להפיץ השערות לגבי מניעי החשודים בשלב זה. "אנחנו יודעים שיש שחקנים בגיבוי מדינתי שעלולים לפגוע בבריטניה, ולכן אנחנו עירניים", אמר השר הבריטי, אך סירב לאשר או לשלול מעורבות של טהרן באירוע.