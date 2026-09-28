נערה בת 14 נפצעה קשה היום (שני) בהתהפכות טרקטורון ביישוב אחיה שבמועצה האזורית בנימין.

צוות מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל שהוזעקו למקום העניקו לנערה טיפול רפואי ראשוני, ופינו אותה באמצעות מסוק צבאי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.

חובש בכיר במד"א, שאול מלכה, שטיפל באירוע, סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו בנערה בת 14 כשהיא סובלת מחבלות קשות בגפיים לאחר שהטרקטורון בו נסעה התהפך.

הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני מציל חיים שכלל עצירת דימומים, חבישות וקיבועים, וחברנו למסוק צבאי שפינה אותה לבית החולים", הוסיף.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור הנסיבות שהובילו לתאונה.