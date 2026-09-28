מדינת פלורידה מבקשת מבית המשפט להטיל מגבלות חריגות על OpenAI, מפתחת ChatGPT, ולאסור עליה לפתח מודלים חדשים של בינה מלאכותית ללא פיקוח חיצוני. כך דווח היום (שני) ברויטרס. הדרישה הוגשה במסגרת תביעה שבה טוענת המדינה כי מוצרי החברה פוגעים בילדים.

התובע הכללי של פלורידה, ג'יימס אות'מאייר, מבקש מבית המשפט לחייב את OpenAI להעמיד את פיתוח המודלים העתידיים שלה לפיקוח חיצוני. בנוסף מבקשת המדינה למנוע מקטינים להשתמש ב-ChatGPT ולהגביל מאפיינים שמעניקים לצ'אטבוט אופי אנושי.

"הפסיקו לטעון שזה בטוח, הפסיקו למכור את זה לילדים", אמר אות'מאייר, לפי רויטרס. הדרישות הן חלק מהליך משפטי שמנהלת פלורידה נגד OpenAI ומנכ"ל החברה סם אלטמן, ובמסגרתו היא טוענת כי החברה הציגה את מוצריה כבטוחים אף שהם עלולים לגרום נזק למשתמשים צעירים.

הסעד שמבקשת פלורידה חריג בהיקפו משום שהוא אינו נוגע רק למוצרים שכבר נמצאים בשימוש, אלא גם לפיתוחים העתידיים של OpenAI. אם בית המשפט ייעתר לבקשה, הפיקוח יחול על תהליך הפיתוח של מודלים חדשים ולא רק על אופן השימוש ב-ChatGPT הקיים.

עם זאת, בשלב זה מדובר בדרישות ובטענות של מדינת פלורידה במסגרת התביעה, ולא בקביעה של בית המשפט כי OpenAI פגעה בילדים או הפרה את החוק. לפי רויטרס, OpenAI לא הגיבה לבקשת תגובה עד למועד פרסום הדיווח.