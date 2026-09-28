העיתונאי ומגיש תוכנית התחקירים "המקור" ברשת 13, רביב דרוקר, נחקר היום (שני) באגף התנועה של משטרת ישראל.

החקירה נפתחה בעקבות תיעוד שעלה לרשתות החברתיות ועורר סערה, אשר הועבר לבחינת היחידה המרכזית באגף התנועה, ובתום הבדיקה הוחלט לזמנו לחקירה רשמית.

מוקדם יותר הגישה מפלגת הליכוד תלונה נגד העיתונאי. בתלונה נטען כי דרוקר עבר עבירת תעבורה בעת ששידר כתבת תחקיר בתוכניתו "המקור" ב-23 בספטמבר 2026. הכתבה עסקה בשר עמיחי אליהו ובאופן ניהול התקציבים במשרדו, ובמהלכה נראה דרוקר נוהג ברכבו.

לפי פירוט התלונה שהגיש הליכוד, בדקה 7:58 של הכתבה נראה דרוקר כשידו האחת אוחזת בהגה וידו השנייה אוחזת במכשיר טלפון נייד, בעת שהוא מנהל שיחה עם חנני יקוטי, מנכ"ל קבוצת התקשורת "רגע". לתלונה צורף צילום מסך מתוך שידור התוכנית המציג את הקטע הנדון.

בתלונה שהגיש עו"ד אילן בומבך בשם הליכוד נכתב כי "לא ניתן להשלים עם התנהלות שבה עיתונאי בכיר מזלזל כך בהוראות הדין הפלילי ונוהג כאילו אינן מחייבות אותו".