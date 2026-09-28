שורדת השבי נועה ארגמני החלה החודש לעבוד במשרה מלאה בקרן ההון-סיכון ויין ונצ'רס (Vine Ventures), המנהלת כ-500 מיליון דולר ומשקיעה בסטארטאפים ישראליים בשלביהם המוקדמים, בעיקר בתחומי הבינה המלאכותית, הסייבר וטכנולוגיות הביטחון.

בריאיון ל"ביזנס אינסיידר", היא סיפרה על הפרק החדש והמבטיח בחייה, לצד התמודדותה עם החזרה מהשבי בעזה.

"ברגע הזה, אם אני רוצה ללמוד ולהשפיע, ההון סיכון הוא המקום הנכון עבורי", שיתפה ארגמני. "אני רוצה להיות מוקפת באנשים שחולמים בגדול".

במסגרת תפקידה בקרן, הפועלת מסן פרנסיסקו, בוסטון, ניו יורק ותל אביב, היא תחלק את זמנה בין סן פרנסיסקו לישראל ותעבוד בצמוד למייסדים ולחברות ישראליות המבקשות להרחיב את פעילותן לשוק האמריקאי. "המשימה שלי היא לעזור לסטארטאפים ישראליים להיכנס לשוק ולשבור באמת את הגבול הזה", הסבירה.

לאחר חילוצה מהשבי, הפכה ארגמני לפעילה בולטת למען החטופים ובהמשך חזרה ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון.

במהלך הלימודים נחשפה להתפתחות המטאורית של הבינה המלאכותית בהנדסת תוכנה. היא וחבריה אף פיתחו מיזם המבוסס על מודלי שפה גדולים לסריקת כתבות חדשותיות ומיפוי רטוריקה אנטישמית בעולם.

ארגמני ציינה כי ההצעות התעסוקתיות לא איחרו לבוא, אך היא חיפשה דרך להשפיע. "הרגשתי שאניע רוצה לחולל שינוי בעולם".

את הקשר עם אריק ריינר, מייסד Vine Ventures, יצרה במסגרת פעילותה למען החטופים. באפריל האחרון הוזמנה להתמחות בקרן, ובחמשת החודשים האחרונים למדה את המקצוע לעומק.

לצד הכלים המקצועיים, ארגמני מביאה עמה לתפקיד גם ליווי מנטלי ומבט מעורר השראה. "איבדתי הרבה אנשים. ראיתי במו עיניי את הגיהינום, כשהייתי במנהרות והסתכלתי בעיניים של חמאס, אבל אני בוחרת בכל יום להמשיך עם חלק אחר בחיי, להסתכל קדימה, ללכת לעבודה ולא לתת לאבל להפוך לזהות שלי", סיכמה.