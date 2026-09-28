ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, הודיע הערב (שני) כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה, תוך דרישה חד-משמעית לגילוי מסמכים מקיף.

בר דורש לחשוף את לוח הפגישות של נתניהו עם מערכת הביטחון ועם גורמים זרים בתקופה שקדמה למתקפה, וכן להציג את כלל הפרוטוקולים וההתרעות שהועברו אליו. כמו כן, בכוונת בר לזמן לעדות את אנשי לשכתו ועוזריו של נתניהו.

מטעמו של בר נמסר כי ראש הממשלה מנהל "קמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות" כדי להסיט את האש ממנו, תוך פרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי והפוך מהקשרם.

עוד צוין כי בר סבר תחילה כי נכון להמתין להקמת ועדת חקירה ממלכתית, אך לאור סילוף העובדות והפצת המידע המטעה, הוחלט לפנות לערוץ המשפטי כדי "להגן על האמת, על זכר החללים ועל כבודם של אנשי השב"כ".

מוקדם יותר פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה ברשת X, שבה ציין כי הנחה להגיש תביעת דיבה בעקבות דיווחים בתקשורת על כך שקיבל אזהרה מראש המודיעין המצרי לשעבר, עבאס כאמל, לפני ה-7 באוקטובר. נתניהו הבהיר כי לא נפגש ולא שוחח עם כאמל בחודשים שקדמו לאסון, וכי שום גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לו אזהרה כזו.

בהודעתו תקף נתניהו בחריפות את ראש השב"כ לשעבר ואת התקשורת, וטען כי מדובר ב"קמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר ערב ה-7 באוקטובר על ראש הממשלה".

נתניהו טען כי בליל ה-7 באוקטובר קיים בר שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי וראש אמ"ן אהרון חליווה על הסימנים המעידים, אך למרות זאת "החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה"ל בשטח, ולא לפנות את מסיבת הנובה".