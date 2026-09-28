מעל 40 מדינות החרימו היום (שני) את כינוס האו"ם שנערך לציון 25 שנה לוועידת דרבן המקורית. בכך נשבר השיא הקודם שנרשם בכינוס בשנת 2021, אז החרימו את האירוע 38 מדינות.

החרם הנרחב הוא תולדה של מאמץ דיפלומטי ממושך שהוביל משרד החוץ מול ממשלות ובירות ברחבי העולם,

במטרה להרחיב את שורת המדינות הנמנעות מלהשתתף באירוע. במקביל, משלחת ישראל לאו"ם, בראשות השגריר דני דנון, פעלה אל מול נשיאות העצרת הכללית לצמצום היקף הכינוס: האירוע הוגבל לשעות העבודה הרשמיות בלבד, בקשות לקיום פאנלים מקבילים לא אושרו, והדיון האינטראקטיבי קוצר לשעה אחת בלבד.

ועידת דרבן המקורית התקיימה בדרום אפריקה בשנת 2001 תחת הכותרת הרשמית של מאבק בגזענות, אך הפכה במהרה לזירה של מתקפות אנטישמיות חריפות נגד מדינת ישראל. בעקבות זאת, ישראל וארצות הברית פרשו מאירועי הוועדה במחאה, ולאורך השנים הצטרפו מדינות רבות נוספות לחרם על כינוסי ההמשך.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, בירך על תוצאות המאמץ הדיפלומטי: "היום נשבר שיא במספר המדינות שמסרבות לקחת חלק בחרפת דרבן. העולם שולח לאו"ם מסר ברור: לא חוגגים אנטישמיות ולא נותנים הכשר לשנאת ישראל במסווה של מאבק בגזענות. 25 שנה אחרי, הגיע הזמן שהאו"ם יקבור את המורשת הרעילה של דרבן במקום להמשיך להחיות אותה. ככל שהאו"ם ממשיך בהצגה הזאת, כך יותר מדינות בוחרות פשוט לא להגיע".