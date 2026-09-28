הרב שלמה בן חמו צילום: דביר עמר

רבה של קריית גת, הרב שלמה בן חמו, התייחס במהלך כנס תורני למשמעותו של חג הסוכות ולקשר שבין מצוות ארבעת המינים, אחדות עם ישראל והמלחמה באויבי ישראל.

הרב פתח בדברים על משמעותו המיוחדת של החג. "אנחנו כאן בכנס תורני לקראת שמחת תורה. חג הסוכות הוא חג גדול, חג של הודאה והכרת הטוב. הוא חג של אחדות - אחדות התורה, אחדות הבריאה ואחדות עם ישראל".

לדבריו, משמעות האחדות מקבלת משנה תוקף דווקא בתקופה שבה עם ישראל מתמודד עם אויביו. "בתקופה הקשה הזו עם ישראל זקוק להרבה אחדות כדי לנצח את האויב. אנחנו לוקחים את ארבעת המינים כנגד ארבעה סוגים שבעם ישראל ומאגדים אותם יחד".

הרב בן חמו התייחס גם למנהג נענוע ארבעת המינים ולדברי חז"ל שלפיהם הנענועים נועדו, בין היתר, לעצור רוחות רעות וטללים רעים.

"נשאלת השאלה: כיצד יכול להיות שעל ידי ארבעה צמחים אנחנו מבטלים גזירות?", שאל הרב והביא מדברי החיד"א, שלפיהם לארבעת המינים מעמד מיוחד בכך שהם נתונים להשגחתו הישירה של הקב"ה.

"עם ישראל גם הוא מושגח על ידי ריבונו של עולם", הוסיף. "לכן עם ישראל לוקח את ארבעת המינים, המושגחים על ידו יתברך, ועל ידם אנו מבקשים שיתבטלו כל הגזירות הקשות מעל עם ישראל".

בהמשך נשא הרב תפילה לשלומם ולהצלחתם של חיילי צה"ל. "אנחנו מתפללים שריבונו של עולם ייתן כוח לצבא ולחיילים הגיבורים שלנו למגר את הרוע ולמגר את האויב, בעזרת השם".

הוא הדגיש כי האחדות הלאומית היא, לדבריו, חלק מרכזי בדרך לתקומת ישראל ולגאולה: "ככל שאנחנו נתאחד, נזכה לפדות את ארץ ישראל משבייתה בידי טומאת העמים, ונזכה לגאולה ולבניין הארץ".

את דבריו חתם בתפילה לחיילים: "שהקב"ה יציל אותם מכל צרה וצוקה ויחזיר אותם בריאים ושלמים לביתם, למשפחתם ולעמם. וזכות ארץ ישראל תגן בעדם. אמן כן יהי רצון".