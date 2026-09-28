יצירה מוזיקלית חדשה ומרגשת רואה אור לקראת חג הסוכות לזכרו של רס"ל (במיל') שובאל בן נתן הי"ד, תושב רחלים, לוחם בחטיבת כרמלי שנפל בקרב בדרום לבנון והוא בן 22.

השיר, "הושע נא", מחבר מילים מתוך ההקפה השביעית הנאמרת בהושענא רבה עם ניגון חסידי עתיק של וורקי (אמשינוב).

מאחורי הבחירה במילות הושענא רבה עומד סיפור אישי וכואב: שובאל נפל בקרב ביום הושענא רבה, כ"א בתשרי תשפ"ה, לצד חבריו שמואל הררי, מרדכי אמויאל ואביעד ניימן הי"ד.

בני המשפחה מספרים כי הרעיון לשיר נולד בערב חג הסוכות, מתוך הגעגוע לשובאל. "בערב חג הסוכות התעורר בנו רצון לחבר ניגון עתיק עם מילות ההושענות, בלב מלא געגועים לשובאל אהובנו שמסר את נפשו בקרב גבורה בלבנון בהושענא רבה כ"א תשרי תשפ"ה, ולזכרם הטוב של החברים שעלו יחד איתו", כתבו בני המשפחה עם פרסום השיר.

את "הושע נא" מבצעים דודו, אוריה ואלחי בן נתן. יפתח דקל אחראי על הקלידים והגיטרה וכן על ההקלטה, העיבוד והעריכה; מירו סבג מנגן בקמנצ'ה, ועל הקליפ אחראית אודליה אחי דוד.

החיבור בין הניגון החסידי העתיק לבין מילות ההושענות מעניק למילים המוכרות משמעות נוספת: תפילת "הושע נא" נשזרת בזיכרון של שובאל ושל חבריו, וביום שבו נפלו בקרב. את הקדשת השיר חתמה המשפחה במילים: "וכל העולים בלהב אש. הושע נא!"