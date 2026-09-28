שב"כ הגיש הערב (שני) תלונה חריגה לצנזור הצבאי הראשי, בדרישה למצות את הדין עם חדשות 12 בעקבות מה שהוגדר כ"עבירת צנזורה חמורה" בעיתוי פרסום טיסת ראש הממשלה לאיחוד האמירויות.

לדברי השב"כ, "הדיווח ששודר בערוץ, הועלה בשעה 21:38, בעת שהמטוס ובו ראש הממשלה ופמלייתו היה עדיין באוויר ורחוק מגבולות ישראל, כמעט שעה לפני נחיתתו בארץ בשעה 22:27. בשירות הבהירו כי הפרסום המוקדם סיכן באופן ישיר את ביטחונם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו, וכן את חברי הפמליה הבכירה שכללה את ראש המוסד, ראש המל"ל, המזכיר הצבאי אלוף גיא מרקיזנו, ראש אגף האבטחה בשב"כ, צוותי האוויר והמאבטחים בשטח".

בתלונה נכתב כי "פרסום הביקור בשלב בו הוא פורסם גרם לסיכון לביטחונו של ראש הממשלה, למבצע ולכוחות בשטח. הפרסום והאופן שבו התקיים הביקור חשף שיטות פעולה של השירות, באופן המעמיד בפני עצמו את המבצעים העתידיים בסיכון גבוה יותר".

לדרישת השב"כ הצטרפה גם חוות דעת נוקבת מטעם המוסד. "הדלפה זו היוותה איום ביטחוני חמור לביטחון ראש הממשלה והמשלחת. אנו מבקשים להרים דגל ולסמן את אירוע הפרסום כאירוע חמור המהווה נזק לביטחון מדינת ישראל".