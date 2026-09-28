תנועת אגודת ישראל פתחה רשמית את היערכותה למערכת הבחירות הקרובה, וקיימה היום (שני) בבני ברק את כינוס הבחירות הראשון שלה.

האירוע, שהתקיים כחלק ממסע שטח נרחב שמקיימים ראשי התנועה ברחבי הארץ, ריכז עשרות ראשי ונציגי קהילות חסידיות בעיר, במטרה לייצר חזית אחידה מול האתגרים הפוליטיים המורכבים המרחפים מעל המגזר.

בכינוס, שהוזמן על ידי נציגי הסיעה המקומיים - המשנים לראש העיר יוסף יצחק יעקובוביץ ואהרון אלבוים, חבר מועצת העיר שלמה פדר ונציג הקהילות אברהם לוין - השתתפו חבר הכנסת מאיר פרוש, הח"כ המיועד אליקים שטארק וחכ"ל משה שמעון רוט.

במוקד הכינוס עמדה המערכה על מעמד בני הישיבות וההתמודדות עם מה שהוגדר כרדיפה שיטתית של לומדי התורה.

ח"כ מאיר פרוש התייחס בדבריו לתחושות הייאוש והשאלות שעולות בציבור סביב עצם ההשתתפות בבחירות במצב הנוכחי.

"אני ער לתחושות ולשאלות 'מה יש להצביע במצב כזה'", אמר פרוש. "אני רוצה להזכיר שגדולי ישראל אשר חתמו על הכרוזים הראשונים עשו זאת אחרי שאיבדו כמעט את הכל בשואה, והם באו מאירופה שם הכירו את ההתנהלות של אנשי הציונות. למרות זאת, הם לא התייאשו והתחילו הכל מחדש, וקראו להצביע בכדי שיהיו נציגים שיאבקו בכנסת למען התורה והשבת".

אליקים שטארק, הח"כ המיועד מטעם התנועה, בחר לפתוח בדברים נוקבים ולקחת אחריות: "אני רוצה להתנצל על כך שלא הצלחנו במשימה הכי בסיסית, של הגנה על תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים", אמר בכנות.

"אני מקבל על עצמי שנעבוד באחדות ובשיתוף פעולה, ורק ככה נזכה לסייעתא דשמיא להביא פתרון לעולם הישיבות. אווירת האחדות ששוררת כאן בסוכה אמורה להנחות את דרכנו הלאה".

חכ"ל משה שמעון רוט חיזק את הדברים והוסיף כי "אנחנו אחרי שלוש שנים קשות של רדיפת עולם התורה ולפנינו מערכה קריטית על עתיד הקיום של הציבור החרדי כולו. בזכות הרבים שיצביעו למען כבוד שמים יהיה לנציגים סעייתא דשמיא לנצח את כל חורשי רעתנו".

כינוס זה מהווה את יריית הפתיחה לשורת מפגשים וכינוסים שתקיים אגודת ישראל בשבועות הקרובים ביישובים נוספים, במטרה להמריץ את הבסיס האלקטורלי ולהתמודד עם אדישות או ביקורת פנים-מגזרית בצל משבר הגיוס.