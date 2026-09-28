משרד החוץ הפלסטיני פרסם הודעה חריפה שבה הזהיר מפני מה שהגדיר כ"סכנה בהצהרות שהשמיע שר האוצר הישראלי, בצלאל סמוטריץ'".

ברמאללה טענו כי דבריו של השר, שבהם קרא לפתוח במלחמה נגד אגוני הטרור ביהודה ושומרון, לנהוג בה כפי שנהגו ברצועת עזה ולפעול לפירוק הרשות הפלסטינית, מהווים "קריאה מפורשת להסלמת המתקפה ולביצוע פשעים נוספים נגד העם הפלסטיני".

השר בצלאל סמוטריץ' מסר בתגובה: "רשות הטרור, שתומכת בטרור ומעודדת אותו, מבינה את משמעות מהפכת ההתיישבות. אנחנו נחושים להמשיך אותה, לבצר את ביטחון מדינת ישראל ולמנוע הקמת מדינת טרור פלסטינית - והצעד הבא כבר בפתח: העתקת מהפכת ההתיישבות לנגב ולגליל".

"המשך מהפכת ההתיישבות והעתקתה לנגב ולגליל תתאפשר רק עם ציונות דתית גדולה וחזקה. היא לא תתאפשר כלל אם תעלה ממשלת שמאל מסוכנת בראשות איזנקוט-ליברמן-גולן, שמצהירה בפה מלא על כוונתה לפנות את היישובים והחוות שהקמנו, ולהקים מדינת טרור בלב מדינת ישראל", הוסיף סמוטריץ'.