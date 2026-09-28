גורמים בכירים באגודת ישראל מעריכים כי יו"ר הסיעה, ח"כ יצחק גולדקנופף, אינו מתכוון להצביע נגד ממשלת מיעוט בראשות גדי איזנקוט אם תקום כזו, אלא להימנע בהצבעה, כך דיווח עמית סגל.

צעד כזה, אם יתממש, מהווה שבירה של הגוש הפוליטי ההדוק שניהלו המפלגות החרדיות עם נתניהו בשנים האחרונות.

אותם גורמים העריכו כי גולדקנופף עשוי שלא להיות היחיד ביהדות התורה שינקוט בצעד זה, אף שסביב עמדת דגל התורה עדיין קיים ספק רב.

הימנעות של אגודת ישראל תוריד את הרף הנדרש להקמת ממשלה, ונתניהו יידרש להשיג מספר מנדטים גבוה יותר באופן מובהק מזה של גוש איזנקוט, כדי להבטיח שלא תקום ממשלה של הגוש המתחרה.

בעקבות הפרסום, מיהר גולדקנופף, לפרסם הודעה שבה הבהיר את תנאי היסוד של מפלגתו לכל שותפות פוליטית עתידית.

"אגודת ישראל לא תתמוך בהקמת ממשלה ולא תסייע מבחוץ לממשלה כלשהי ללא הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחקיקת חוק גיוס ללא סנקציות וללא יעדים", מסר גולדקנופף.