בצה"ל ובשב"כ נערכים בדריכות גבוהה לאפשרות שארגון הטרור חמאס ינסה לבצע פיגוע חטיפה של חייל בגזרת רצועת עזה בתקופה הקרובה, בעקבות מידע מודיעיני ממוקד שהתקבל במערכת הביטחון.

על פי דיווח ב-ynet, בעקבות ההתרעות, הוחלט על העלאת רמת הכוננות של שתי האוגדות המבצעיות הפרוסות כיום ברצועה - האוגדה המרחבית ואוגדה 99.

במסגרת צעדי הקידום והמוכנות, המפקדים הבכירים ביותר בכל היחידות הגזרתיות הונחו כבר לפני מספר ימים שלא לעזוב את הגזרה עד להודעה חדשה, ולבצע באופן רציף בדיקות כוננות, תרגול נהלים ורענון ערנות בקרב הכוחות שבאחריותם.

כוחות צה"ל פרוסים כיום בתוך אזור "הקו הצהוב" ב-40 מוצבים שונים, לצד 10 מוצבים נוספים הממוקמים מחוץ לגדר המערכת.

בכל הנקודות הללו הורחבו סיורי האבטחה, נבדקו מרחבי ההגנה, והועברו הנחיות מחמירות לגבי תנועת כוחות בודדים ואיסור שהייה במרחבים חשופים.