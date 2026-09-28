הסרט התיעודי "Paging Hezbollah" בבימויו של ג'סטין פולק, שצפוי לצאת לאקרנים בארצות הברית ב-30 באוקטובר, חושף פרטים וחדשים שהיו אסורים לפרסום עד כה על מאחורי הקלעים של מבצע פיצוץ הביפרים שהתרחש בספטמבר 2024.

בעקבות עליית הסרט ובשל חלוף הזמן, הותרו לפרסום הגילויים סביב הפעולות השקטות שביצעה ישראל כדי למנוע את חשיפת המהלך ברגע האחרון.

מהמידע שנחשף עולה כי בשבועות שקדמו למבצע, התעורר חשש כבד בישראל כי המהלך עומד להיחשף. בתחילת אוגוסט 2024 גילו במערכת הביטחון כי פעיל חיזבאללה החל לחשוד במכשירי הביפרים שחלקה הנהגת הארגון ומיהר לפעול לבדיקתם. כדי לסכל את הגילוי, ישראל חיסלה את אותו פעיל בסיכול ממוקד, אך כדי שלא לעורר חשד, המבצע בוצע כך שייראה כאילו היעד המרכזי היה אדם אחר ששהה לצידו.

בנוסף, כאשר התברר כי איראן שיגרה ללבנון מטען חריג של מכונות שיקוף מתקדמות שאמורות היו לבדוק את תקינות ואותנטיות הביפרים, חיל האוויר הפציץ את המטען והשמיד את מכשירי הבדיקה - שוב, תוך הסוואת יעד הפעולה האמיתי והצגת התקיפה כחלק מסיכול מודיעיני שגרתי.

בסרט התיעודי מתראיינים בין היתר ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש המוסד לשעבר דוד ברנע ומפקד פיקוד הצפון לשעבר אלוף אורי גורדין.

יוצרי הסרט מפרטים בו כיצד הצליחה ישראל לחדור למערך התקשורת המוצפן של חיזבאללה באמצעות הנדסה מתוחכמת של המכשירים וחדירה עמוקה לשרשרת האספקה הבינלאומית של ארגון הטרור.