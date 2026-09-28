משרד הבריאות הורה הערב (שני) על הפסקה מיידית של כל הפעילות הרפואית במרכז הרפואי "מדיקה תל אביב", השוכן ברחוב הברזל 28 ברמת החייל.

ההחלטה התקבלה בעקבות ממצאים קשים וחמורים שנחשפו במהלך בקרת פתע שערכו נציגי המשרד במקום ביום חמישי האחרון.

ממצאי הביקורת העלו שורה של ליקויים חמורים בהתנהלות הרפואית ובתהליכי העבודה בחדרי הניתוח, ובהם מקרים שבהם בוצעו פרוצדורות ופעולות רפואיות בניגוד מוחלט לסמכויות המקצועיות של המטפלים ולהוראות המחייבות בחוק.

במשרד הבריאות הדגישו כי "מכלול הממצאים מעיד על כשל מערכתי עמוק בהתנהלות בית החולים, המהווה סכנה חמורה ומיידית לשלומם, לבריאותם ולבטיחותם של המטופלים".

בעקבות הממצאים, הוציאה רופאת המחוז צו הפסקת פעילות מנהלי במסגרתו לא תורשה להתקיים כל פעילות רפואית במרפאה עד להודעה חדשה.

במקביל לעצירת הפעילות, הודיע משרד הבריאות כי יזמן לשימוע דחוף את כלל הגורמים הבכירים המעורבים בניהול המוסד, ובהם הנהלת רשת "מדיקה", בעלי הרשת וחברי הדירקטוריון. בנוסף, נבחנת נקיטת צעדים אישיים ומשמעתיים נגד בעלי תפקידים וצוותים רפואיים שנמצא כי חרגו מסמכותם המקצועית וביצעו פעולות בניגוד לנהלים.

מדובר במכה קשה לרשת המרכזים הרפואיים, שכן הממצאים בתל אביב מצטרפים לליקויים חמורים נוספים שנחשפו רק בחודש יולי האחרון בבקרת פתע שנערכה בסניף "מדיקה רפאל". באותו אירוע הורה המשרד על הפסקה מיידית של הפעילות בחדרי הניתוח, וחידושה אושר בהמשך באופן מדורג בלבד, בכפוף לתיקון הליקויים והתחייבות מפורשת של הנהלת הרשת לעמוד בתנאי הרישוי.