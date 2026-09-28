סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות אישרה הערב (שני) כי נשיא המדינה, השייח' מוחמד בן זאיד, אירח אתמול את ראש הממשלה בנימין נתניהו לפגישה מדינית חשאית באבו דאבי.

בהודעה הרשמית שנמסרה מטעם הממשל באמירויות נכתב כי השניים דנו במערכת היחסים הדו-צדדית בין המדינות ובדרכים להמשיך לחזק ולשדרג אותה במגוון תחומים.

האישור הרשמי הגיע לאחר יממה שבה שמרו גורמים רשמיים באבו דאבי על שתיקה תקשורתית בנוגע לעצם קיומו של המפגש.

במערכת המדינית מעריכים כי קיומה של פגישה שנייה בתוך חודשים אחדים בלבד מעיד על כך שבאיחוד האמירויות רואים ביחסים עם ישראל נכס אסטרטגי וארוך טווח, העומד בפני עצמו ללא תלות בזהות הנהגת המדינה.

על פי הפרטים שנחשפו, הביקור החשאי יצא לפועל אתמול באמצעות מטוס מנהלים השייך לאיש עסקים ישראלי, המשמש בשגרה בכירים במערכת הביטחון והממשל לטיסות מיוחדות ברחבי העולם ואשר שימש את נתניהו גם במהלך הביקור הקודם באבו דאבי בזמן המלחמה מול איראן.

המטוס המריא מנמל התעופה בן גוריון מעט לאחר השעה 12:00 בצהריים, ונחת באבו דאבי בשעה 15:10. כארבע שעות בלבד לאחר מכן, בשעה 19:10, המריא המטוס בחזרה לישראל ונחת בנתב"ג קצת לאחר השעה 22:00.

במקביל פרסמה גם לשכת ראש הממשלה הודעה רשמית המאשרת את דבר הביקור: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו ביקרו אתמול באיחוד האמירויות בהזמנת נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד. הביקור עסק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים, והשתתפו בו ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני".