אלפי תושבים, משפחות ומבקרים מכל רחבי הארץ גדשו היום (שני) את רחובותיה ונופיה של הבירה, והשתתפו בצעדת ירושלים המסורתית המתקיימת מדי שנה במסגרת אירועי חול המועד סוכות.

הצועדים עברו במסלולים מגוונים שנפרסו בין אתרי טבע עירוניים, תצפיות מרהיבות ונופים ייחודיים של העיר. את המסלול חתמו המשתתפים בגן סאקר, שם התקיים הפנינג חגיגי ורחב היקף לכל המשפחה. המתחם המרכזי כלל מגוון פעילויות מוזיקליות, מופעים לילדים ולמבוגרים, סדנאות ומוקדי עניין ססגוניים.

הצעדה, שהפכה לאורך השנים לאחת ממסורות חול המועד המרכזיות והמזוהות ביותר עם העיר, סיפקה מראות מרהיבים של אלפי צועדים מכל הגילאים שהגיעו יחד לשמוח ולהילחם על האווירה המיוחדת של ירושלים בימי החג.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, ברך את המשתתפים ואמר: "היה מרשים לראות היום את אלפי הצועדים, המשפחות והמבקרים שמילאו את ירושלים והפכו את צעדת ירושלים לחגיגה גדולה של העיר ושל חג הסוכות. מיליוני אנשים שביקרו בירושלים מאז תחילת חודש אלול יודעים שירושלים היא המקום להיות בו, במיוחד בתקופה המיוחדת הזו של השנה. אני שמח לראות את הרחובות מלאים, את המשפחות נהנות ואת ירושלים חוגגת. חג שמח".