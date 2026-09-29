הצצה נדירה ליחידת העילית שנלחמת בארגוני הפשע בצפון

היס"מ, יחידת הסיור המיוחדת של המשטרה, מהווה כוח התערבות מבצעי המטפל בפשיעה החמורה ובאירועים מורכבים.

היחידה בנויה מצוותים אורגניים. לכל צוות יש מפקד, סגן, סמל ולוחמים שיודעים לפעול באופן עצמאי ואופרטיבי בשדה הקרב העירוני. "זה לא סתם צוות, זו משפחה בכל המובנים", אומרים ביחידה.

מהמשרד יוצאים הלוחמים בנסיעה מהירה לעבר גזרת הקריות והיישובים הסובבים אותה. רפ"ק אליאור שלמה, המפקד על יס"מ אשר, מסביר: "אנחנו מופקדים, בין היתר, על הטיפול בסכסוך העקוב מדם בין ארגוני הפשע בכרי וחרירי. בסופו של דבר, בסכסוך הזה יש עשרות הרוגים ונרצחים בגזרה".

לא כל פעילות מסתיימת במעצר או בתפיסת נשק. חלק מרכזי מהעבודה היומיומית הוא הפגנת נוכחות בולטת בשטח כדי למנוע את הרצח הבא.

כשמגיעים ליעד המודיעיני בלב המתחם המשפחתי, הדיסוננס מגיע לשיאו. במתחם אחד מתגוררים ענפים שונים של אותה משפחה - חלקם אזרחים נורמטיביים לחלוטין ולצידם חשודים בפשיעה חמורה.

הצוותים פועלים בנחישות, מתוך רגישות לחפים מפשע, כדי להביא להפחתת הפשיעה ולמיגור ארגוני הפשיעה באזור הצפון.