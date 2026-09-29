כוחות צה"ל ומג"ב פעלו במהלך הלילה (שלישי) במרחב הכפר קוסרה בשומרון, לפיזור פורעים ישראלים, בשעה שתואמה חזרה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר, אותו נאלצה לנטוש לאחר שהותקפה מספר פעמים.

בהודעת דובר צה"ל נמסר כי "בכפר, נכחו למעלה מ- 100 פורעים ישראלים שחסמו צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. כמו כן, הפורעים שרפו מבנים של פלסטינים בכפר, הציתו רכבים ורכוש נוסף".

כתוצאה מהעימותים נפצעו שלושה לוחמי מג"ב באופן קל ונגרם נזק לרכב של כוחות הביטחון.

הכוחות פעלו במקום לפיזור ההתקהלות בעזרת אמצעים לפיזור הפגנות ועצרו שני חשודים שהועברו לחקירה במשטרה. בהמשך, ייכנסו לזירה חוקרי מחוז ש"י יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי באבטחת כוחות צה"ל לאיסוף ממצאים, ראיות וגביית עדויות לטובת החקירה שהחלה.

בצה"ל הגיבו, גינו והזהירו "מערכת הביטחון מגנה בכל תוקף כל פגיעה באנשי ביטחון במהלך מילוי תפקידם, מעשי ונדליזם ופגיעה ברכוש. אירועים מסוג זה מסיטים את הקשב, מערערים את היציבות ופוגעים בפעילות ההגנה והסיכול של כוחות הביטחון".