יו"ר מפלגת עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, שב על דרישתו לקבל בממשלה הבאה את תפקיד שר הביטחון ומצהיר כי יעלה שלב בפגיעה במחבלים שביצעו את הטבח הרצחני וגופותיהם מוחזקות בידי ישראל.

"לאחר שאקבל את תיק הביטחון אדאג לשריפת גופת סינוואר וגופות מחבלי ה-7.10. כשר ביטחון אני אביא שינוי תפיסה מהותי", אמר בן גביר בראיון לכאן רשת ב'.

בימים האחרונים הזכיר בן גביר מספר פעמים את תוכניותיו למשרד הביטחון. באירוע של תנועת 'נחלה' בגבול עזה אמר "הלוואי שעוד לפני הבחירות נגיע לניסנית. אבל אם חלילה זה לא יקרה לפני הבחירות - אני מקווה, בעזרת השם, להיות שר הביטחון של מדינת ישראל, להחזיר אותנו לניסנית, ולכל התוחמת הצפונית, ולכל עזה".

לפני כן הציג תוכנית ביטחונית הכוללת מדיניות של עידוד הגירה מרצון מרצועת עזה ומיהודה ושומרון. בנוסף מבקש בן גביר להביא לפירוק נשקה של הרשות הפלסטינית ולמעצר בכיריה שתומכים בטרור.

בתחום פעילות צה"ל מבקש בן גביר לשנות את נהלי הפתיחה באש ולהרחיב את הגיבוי הניתן לחיילים. לצד זאת כוללת התוכנית העלאה בשכר החיילים ומתן קרקע בחינם ללוחמים.

שני סעיפים נוספים עוסקים בשינויים בתוך צה"ל: בן גביר מבקש לשנות את הקוד האתי של הצבא, שאותו הגדירה המפלגה "הקוד האתי הפרוגרסיבי של אסא כשר", וכן לפתוח יחידות מובחרות, ובהן יחידה 8200, לכלל האוכלוסייה.